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Abdullah Gencer kimdir? Abdullah Gencer ne zaman nerede toprağa verilecek?

İlahiyatçı-eğitimci ve siyasetçi Abdullah Gencer kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Abdullah Gencer, 1995-1999 yılları arasında Refah Partisi'nden 20. Dönem Konya Milletvekili seçildi. Gencer, Refah Partisi'nin kapatılması üzerine, bu partinin yerine kurulan Fazilet Partisi'ne geçti. Abdullah Gencer kimdir, hangi görevlerde bulundu? Abdullah Gencer’in cenazesi nerede ve ne zaman kılınacak?

05 Eylül 2019 Perşembe 07:35
Abdullah Gencer kimdir? Abdullah Gencer ne zaman nerede toprağa verilecek?

İlahiyatçı-eğitimci ve siyasetçi Abdullah Gencer kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Abdullah Gencer, 1995-1999 yılları arasında Refah Partisi'nden 20. Dönem Konya Milletvekili seçildi. Gencer, Refah Partisi'nin kapatılması üzerine, bu partinin yerine kurulan Fazilet Partisi'ne geçti. Abdullah Gencer kimdir, hangi görevlerde bulundu? Abdullah Gencer’in cenazesi nerede ve ne zaman kılınacak? Abdullah Gencer'in cenaze namazı yarın Konya'da kılınacak.

Abdullah Gencer kimdir?

İlahiyatçı-eğitimci Abdullah Gencer, 1953 yılında Üçkuyu-Konya'da doğdu. Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Bir süre, Konya Karapınar'da meslek dersleri öğretmenliği yapan Gencer, sırasıyla Taşkent İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, Cihanbeyli Lisesi ve Beyşehir İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmenliği, Sultandağı'nda Milli Eğitim Şube Müdürlüğü yaptı.

Gencer, bir süre de tercümanlık ve rehberlik görevlerinde bulundu. Abdullah Gencer, 1995-1999 yılları arasında Refah Partisi'nden 20. Dönem Konya Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Gencer, Refah Partisi'nin kapatılması üzerine, bu partinin yerine kurulan Fazilet Partisi'ne geçti. Abdullah Gencer evli ve 3 çocuk babasıydı. Fransızca, Arapça ve Almanca dillerini biliyordu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 07:35
  1. Konya
  2. Abdullah Gencer kimdir?
  3. Abdullah Gencer ne zaman nerede toprağa verilecek?
  4. Abdullah Gencer öldü mü

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