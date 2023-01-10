Abdullah Avcı'dan veda sinyali

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyunda her gol yediklerinde kırıldıklarını ve kırılmaya devam ettiklerini belirterek, "Oyundan koptuk. Bu çok sağlıklı durum değil. Buna benzer durumları sık yaşamaya başladık." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bugün değişik formasyonlarda oynayan bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Oyunun başında baskıyı planlı bir şekilde yaptıklarını anlatan Avcı, "İlk 13 dakikada baskıyı sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapıp, bir takımın deplasmanda ilk 13 dakikada girebileceği 3 net pozisyona maç 0-0 iken girdik. Sonrasında ilk gelen toptan gol yedik. Oysa geçen yıl burada benzer oyunla 30 dakikada 4 gol atmıştık. Bugün de bu plan doğru işledi ama büyük takım bu tür girdiğin pozisyonlarla oyunu lehine çevirmesini bilmeli." diye konuştu.

"Her seferinde kırılmalar yaşadık"

Karşılaşmalarda mağlup duruma düşülebileceğini anlatan Abdullah Avcı, 6 isabetli şutun 5'inin gol olduğunu kaydetti.

Oyunda her gol yediklerinde kırıldıklarını ve kırılmaya devam ettiklerini aktaran Avcı, "Oyundan koptuk. Bu çok sağlıklı durum değil. Buna benzer durumları yaşamaya başladık. Özellikle Trabzonspor, buna tepki verecek. Tekrar oyuna girecek, oyunu çevirmek için sahada elinden geleni yapacak. Her seferinde kırılmalar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Avcı, 26 aydır Trabzonspor'da harika işler yaptıklarını kaydederek, "Ancak bu yıl 26 haftadır geçici olmayan bir durum yaşıyoruz. Bir maç bizlere hayal ettiriyor. Tekrar toparlanma sürecini akıllara getiriyor, 2 maç sonra tekrar gri durum ve kırılmalar oluyor." şeklinde konuştu.

Bunu önlemek için çalıştıklarını vurgulayan Avcı, teknik ekip olarak tekrar ivme kazanmak için her türlü oyunu, oyuncuyu denediğini belirtti.

"Hastalıklı bir durum gibi duruyor"

Bunun geçici olmasını beklerken olmadığını bir kez daha gördüklerini anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"26 haftada bu kadar inişli çıkışlı grafik sağlıklı değil. İyileşir gibi oluyor ama toparlanması olmuyor. Hastalıklı bir durum gibi duruyor. Trabzon camiasından özür dileriz. Nasıl 26 ay boyunca güzel ve önemli şeyler yapıp güzel duygular yaşadıysak bugün de bu durumdan üzüntülüyüz. Aslında hiç alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz. Benim çalıştırdığım takımlarda 5 gol, 2 hafta evvel deplasmanda 4 gol sonra başka deplasmanda 5 gol... Genel de hem hücum oynayıp hem de az gol yiyen takımlarda çalıştım."

Avcı, tüm bunlar üzerine genel bir değerlendirme yapacağının altını çizerek, "Şapkamızı önümüze koyup, neler yapıp yapamayacağımızı karşılaşmasını yaptırmak gerekiyor. Rakibi tebrik ediyoruz, camiadan da özür diliyoruz." dedi.

"Değerlendirme yapacağım"

Daha önceki röportajlarında performansa dayalı olarak değişimler yapabileceği konusundaki demeci hatırlatılan Avcı, "Az önce de söylediğim gibi; birçok şeyi deniyoruz. Devre arası itibarıyla aradan sonra oyunu değiştirdik, oyuncuyu değiştirdik, formasyonu değiştirdik, bir maça farklı formasyonla çıktık ki, bir standardı yakalarız ve öyle devam ederiz, diye. Şimdi doğrusunu bulabilmek için her şeyi deniyoruz. Bazen bir ışık geliyor, 'Hah tamam' diyorsun ama sonra ışık kayboluyor. Dediğim gibi geçici olmayan bir durum gibi düşünülüyor. Ekip olarak birçok şeyi deniyoruz. Genel bir değerlendirme yapmak lazım. Her şeyi deniyoruz. Geçici bir durum gibi durmuyor. Bu süreç hem benim hem de Trabzonspor'un alışık olmadığı bir süreç. Değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım.

Şu an itibarıyla sadece bir durum tespiti yapıyorum." diye konuştu.

"Marek'in oyuna girmesine gönlüm razı olmadı"

Avcı, Marek Hamsik'in Alanyaspor maçında forma giymemesinin belirli bir sebebi olup olmamasını sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Önümüzde şu an itibarıyla ligiydi, Türkiye Kupası'ydı, Konferans Ligiydi birçok hedef duruyor. Bu hedeflere giderken de bu değerlendirmeler yapılabilir. Marek Hamsik bizim çok değerli bir futbolcumuz. Bugün oyun 3-0, devrede içeri gidiyorsun. Oyunda bir gidişata ve buna bir dönüş yapabilsek, ben 3-1, 3-2 yakalayabilsek ben o anlamda alacağız. Biraz da korumak amacıyla, saygı göstermek amacıyla Marek'in o saatten sonra oyuna girmesine işin aslında gönlüm razı olmadı. Sadece bu oyunun genel akışıyla ilgili tasarruftur."