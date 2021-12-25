Abdullah Avcı'dan maç sonrası açıklama

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'le 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Ligin güzel maçlarından biri oldu"

"Geldiğimiz günden itibaren hem oyun hem oyuncu hem de taraftar yukarıya doğru gidiyor. Bugün 1 puan kazandık, yine başka bir şey kazanmadık, yolumuza devam ediyoruz. Ligin güzel maçlarından biri oldu. Hamlelerle, stratejilerle geçti."

"Hamsik çok önemli işler yaptı"

"Djaniny, kenar oyuncusu değil ama orada oynamak zorunda kalıyor. Hamsik çok önemli işler yaptı bugün. Oyuncularımı tebrik ediyorum, rakibe başarı diliyorum. Taraftarımız, bizimle beraber olmaya devam etsin."

"Transferle ilgili çalışıyoruz"

"Transferle ilgili çalışıyoruz. En az bir tane ön kenar oyuncusu, bir tane bek, stoper eksiğimiz var, deneyimli ve tecrübeli bir tane stoper almamız gerekiyor. 3 tane daha oyuncu alıp rekabet oluşturmamız gerekiyor."