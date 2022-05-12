Abdullah Avcı'dan dikkat çeken itiraf! 'Ayrılmak istediler'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bordo-mavili camia ile ilgili konuşan Abdullah Avcı "Trabzonspor'un genetiğinde yarışmak vardır. Hazırlık dahil kazanmak ister. Trabzonspor'a geldiğimde analiz yapıp transferleri gerçekleştirdik. Bir teknik analizdi bu yaptığım analiz. Güçlü ve güçsüz yanlarını gördük. Buna oyuncu grubu çok sağlıklı cevaplar verdi. Adım adım yukarı çıkan bir Trabzonspor takımı oluşturduk." dedi.

"Sezon içinde birçok bölgede sıkıntılarımız oldu"

İyi bir çalışma ile başarıya ulaştıklarını söyleyen Avcı "Bu ligi tanıyan bir teknik adam olarak ligin ve Trabzonspor'un nelere ihtiyacı olduğunun tespitlerini yaparak yola çıktık. Takımların kamp yerleri belli olmadan biz 3 ay kala bütün programlarımızı yapmıştık. Bu erken yol alma, sezona iyi başlamak ve ligin büyük bir bölümünde rakibine fazla yakınlaştırmadan Trabzonspor'u bu konuma getirdik. Çok mekanizmalarda sakatlıklar yaşadık. Sezon için birçok bölgede sıkıntılarımız oldu." ifadelerini kullandı.

"Avrupa için çalışacağız"

Trabzonspor'un daha büyük hedeflere ulaşması gerektiğini söyleyen Abdullah Avcı "Marek'i 2.5 ay kaybettik ama organizasyon, oyun kalitesi düşük de olsa bizi ayakta tuttu. Şampiyonluk bir sonuç ama ondan sonraki yarış daha da büyümemizi gerektiriyor. Daha çok uluslararası maçlara gidebilmemiz için buranın daha büyük bir organizasyona ihtiyacı var. Trabzon'u daha büyük hedeflere ulaştırabilmek için daha iyi organize olmamız gerekiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şampiyonluk bir sonuç ama şampiyon olduktan sonra hedeflere giden, Avrupa'da yarışan bir hale gelmek için daha büyük bir organizasyona ihtiyacımız var." dedi.

"Djanıny ve Hugo ayrılmak istedi"

"Djaniny ve Vitor Hugo ayrılmak istedi, izin vermedim. Onlarla 6 ay tekrarlarımız vardı. Yeni geleceklerle bir 6 ay daha kaybedemezdim. Şimdi ise bu duyguyu yaşadıkları için teşekkür ettiler."

"Nwakaeme burada devam etmek istediğini söyledi"

"Nwakaeme ile 18 aydır beraberiz. Burada devam etmek istediğini söyledi. Bundan sonrasını başkan ve yönetim kurulu belirleyecek."