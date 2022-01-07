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Spor Abdullah Avcı, maç sonrası müjdeyi verdi!
Spor

Abdullah Avcı, maç sonrası müjdeyi verdi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazanılan Yeni Malatya maçından sonra taraftara transfer müjdesi verdi. Abdullah Avcı, "Puchacz aksilik olmazsa yarın ya da pazar günü burada olur" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 23:46:00 -
Abdullah Avcı, maç sonrası müjdeyi verdi!

Bordo-Mavililer, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup edip liderliğini perçinledi. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Tymoteusz Puchacz transferiyle ilgili de konuştu.

"Sadece 3 puan veriyorlar"

Karşılaşmayı yorumlayan Avcı, "Her maç zor. Rakibe belki bir fırsat vermedik ama hep oyunun içindeydiler. Oyun çok fazla durdu. 3-0'a da 3 puan veriyorlar, 1-0'a da 3 puan veriyorlar. Geri sayıma gittiğimizde kazanmak önemliydi. Henüz bir şey kazanmadık. 18 maç kaldı, taraftarımız daha güçlü şekilde bizi desteklemeye devam etsin" dedi.

"Cumartesi burada olur"

Tymoteusz Puchacz transferi için konuşan Abdullah Avcı, "Tymoteusz Puchacz, bir aksilik olmazsa cumartesi veya pazar günü burada olacak. Stoper arayışları devam ediyor. Djaniny'in sakatlık raporunu bekliyoruz, değerlendirme yapacağız" sözlerini kullandı

 

 

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