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Abdullah Ağar'dan dikkat çeken PKK paylaşımı

Terör uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Tunceli Ovacık'ta 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan dikkat çeken bir not paylaştı.

07 Ağustos 2018 Salı 00:31
Abdullah Ağar'dan dikkat çeken PKK paylaşımı

Abdullah Ağar sosyal medya hesabından Tunceli Ovacık'ta 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan ilginç bir not paylaştı. Ağar, PKK'nın "sözde lideri"nin kendi canını kurtarmak için diğer teröristleri bırakmak istediğini yazdı.

İşte Abdullah Ağar'ın operasyondan paylaştığı not;

Dün ilk temas sağlanıyor. Gruptan biri yaralanıyor. Yaralı veren grup başka bir grubu bölgeye çağırıyor. Ancak bu çağrı ateş baskısı, sağdan, soldan manevra gibi ya da başka bir hareket tarzı değil, direk yeni gelen grubu ateşin içine sokmak ve bu hengamede kendilerini kurtarmak için. Güvenlik kuvvetleri ise gelen grubu da etkisiz hale getiriyor. Tabii, aldıkları tedbirlerle lider grubunun da kaçmasına izin vermiyorlar. İlk yaralanan ve daha sonra ölen turuncu liste. Sözde lider. İşte lider dedikleri bu adam kendi canını kurtarmak için diğerlerini harcıyor. Ama nafile. Geriye terörün birbirini harcadığı gerçeğe dair bir hikaye kalıyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 00:31
  1. Tunceli
  2. Abdullah Ağar
  3. PKK

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