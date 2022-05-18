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Gündem Abdullah Ağar olay kareyi paylaştı! Doğruysa büyük gürültü kopar
Gündem

Abdullah Ağar olay kareyi paylaştı! Doğruysa büyük gürültü kopar

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD'li Amiral Eric Olson'un Ruslar tarafından esir alındığı iddiasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 13:00:00 -
Abdullah Ağar olay kareyi paylaştı! Doğruysa büyük gürültü kopar

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD Özel Birlik eski komutanlarından Amiral Eric Olson'un Ruslar tarafından esir alındığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Ağar, ABD'li amiralin esir alındığı iddiasının doğru olmasının halinde büyük bir gürültü kopacağını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgal devam ederken, ABD'li Amiral Eric Olson'un Ruslar tarafından esir alındığı iddia edildi.

Söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Doğruysa büyük gürültü kopar"

Rusya-Ukrayna savaşını 'generaller savaşı' olarak nitelendiren Ağar, ABD Özel Birlik eski komutanlarından Amiral Eric Olson'un esir alındığı iddiasının doğru olmasının halinde büyük bir gürültü kopacağını söyledi.

Ağar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doğru ise büyük gürültü kopar. Öldürülen Rus generallere karşılık esir alınan ABD'li general! Tam bir Generaller Savaşı! Tam bir müzakere/pazarlık konusu. ABD Özel Birlik eski komutanlarından Amiral Eric Olson, Ukrayna'daki Azov çelik fabrikasında Ruslar tarafından esir alınmış.

"ABD şimdi ne yapacak?"

Şimdi soru şu: ABD ne yapacak? Sahip mi çıkacak, Ruslara mı bırakacak?

Mariupol çatışmalarının başında menşei meçhul bazı figürler helikopterlerle bölgeden sıyrılmaya çalışmış, Ruslar ateş altına almış, düşürdüğü helikopterler olmuş, sıyrılamayanların geride sıkışıp kalmıştı."

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