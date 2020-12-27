Abdullah Ağar, Libya'daki kritik detayı paylaştı: Böyle bir hata yaparlarsa...

Libya'da darbeci Hafter, Türkiye'nin tezkere kararını uzatması üzerine skandal açıklamalarda bulundu. Hafter, güçlerine Türkiye'ye karşı savaşa hazır olmaları çağrısı yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da küstah tehdite yanıt geldi. Bakan Akar, "Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir. Ada'da gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım" ifadelerini kullandı. Peki bölgede neler oluyor? Hafter Türk askerine saldırırsa neler olur? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

İşte açıklamalarından satırbaşları:

Libya'yı sağmak isteyenler

Bunla ilgili ihtiraslarının heveslerinin kabarması boşuna değil. Barış anlaşmasının imzalanmasından veya yürürlüğe girmesinden sonra köprünün altından çok sular aktı. Hafter'i destekleyen eksenin ihtiraslarında hiçbir eksilme olmadı. Yani özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır bir diğer tarafıyla Rusya, Fransa, Yunanistan vs. böyle bir Hafter'in etki üretmiş olduğu alanlar üzerinden Libya'yı sağmak isteyen Libya'nın zenginliklerini bir şekilde kendi aralarında paylaşmak isteyen bir yaklaşım var. Kendine özgü bir strateji var Hafter'i kullanarak.

Türkiye bütün hesapları bozdu

Türkiye özellikle Yunanistan kadar bir alanı ulusal mutabakat hükümetine vermiş olduğu destekle beraber Hafter'in elinden kurtarmasıyla birlikte hem Libya'da hem Afrika'da hem de Akdeniz'in jeopolitiğinde son derece önemli bir insiyatif elde etti. Ulusal mutabakat hükümetiyle münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladık ve bu anlaşma Mavi Vatan'da Türkiye'siz hesap edilen bütün oyunları bozdu.

Türkiye'yi bölgeden çıkartmak istiyorlar

Bunların temel niyet ve maksadı yine Hafter'i kullanarak ulusal mutabakat hükümeti ve Türkiye üzerinde bir baskı oluşturup oluşturdukları baskıyla Türkiye'yi bölgeden çıkartıp tamamıyla Hafter eksenini kendi menfaatleri doğrultusunda dizayn etmek istiyorlar.

Hafter gaza getirildi

Hafter gaza getirildi pohpohlandı. Böyle olunca da yine bir aymazlığın peşine düşmesi son derece anlaşılabilir bir şey. İnşallah böyle bir hata yapmazlar ama böyle bir hata yaparlarsa açıkçası Libya'da yine bir büyük mücadeleye tanık olabiliriz.

Böyle bir hata yaparlarsa...

Türkiye bu saatten sonra Libya'da bir geri adım atmayı kesinlikle kabul etmez. Bırakın kaybetmeyi falan Türkiye açısından burası bir topyekün mücadele alanıdır bir seferberlik alanıdır gerekirse. Türk askeri Türk milleti onura karşılık gelen bir geri adım atmayı veya bir kabule yanaşmaz burada. Sayın Akar'ın vermiş olduğu kararlılık mesajı son derece net. Eğer Hafter hata yaparsa daha doğrusu Hafter'i pohpohlayan taraf bir hata yaparsa burada konvansiyonel harbin daniskasını görürüz. Böyle bir risk fotoğrafı var. Buna dair bir hazırlıkları ihtirasları var.