  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Abdülkerim Durmaz’ın dili tutuldu! Beyaz Tv canlı yayınında ilginç anlar
Spor

Abdülkerim Durmaz’ın dili tutuldu! Beyaz Tv canlı yayınında ilginç anlar

A Milli Takımın Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na mağlup olması spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz'ı çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 13:21:00 -

A Milli Takım, Uluslar Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası ağır eleştirilerde bulunan Abdülkerim Durmaz, gündem oldu.

Beyaz TV'de yorumculuk yapan Durmaz, esprili bir şekilde azğını kapatarak bir şeyler anlatmaya çalıştı.

Bir başka yorumcu Ahmet Çakar ise anlatılmak istenenleri tercüme ederek Abdülkerim Durmaz'ın oyunculara 'Allah belanızı versin' dediklerini öne sürdü.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler kısa süre viral oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23