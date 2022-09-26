Abdülkerim Durmaz’ın dili tutuldu! Beyaz Tv canlı yayınında ilginç anlar
A Milli Takımın Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na mağlup olması spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz'ı çileden çıkardı.
A Milli Takım, Uluslar Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşma sonrası ağır eleştirilerde bulunan Abdülkerim Durmaz, gündem oldu.
Beyaz TV'de yorumculuk yapan Durmaz, esprili bir şekilde azğını kapatarak bir şeyler anlatmaya çalıştı.
Bir başka yorumcu Ahmet Çakar ise anlatılmak istenenleri tercüme ederek Abdülkerim Durmaz'ın oyunculara 'Allah belanızı versin' dediklerini öne sürdü.
Sosyal medyada gündem olan görüntüler kısa süre viral oldu.