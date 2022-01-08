Abdulkadir'in yeni durağı Kayserispor

Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig 'de beklediği performansı gösteremeyen Kayserispor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek, çıkış yakalamak istiyor.

Andrea Bertolacci ve Deniz Türüç ile anlaşma sağlayan Kayseri temsilcisi, son olarak Trabzonspor 'dan Abdulkadir Parmak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sosyal medya hesabından veda etti

Trabzonspor'un altyapısında da forma terleten Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından, Karadeniz ekibine veda etti. Parmak, ayrılık kararını Abdullah Avcı ile aldığını belirtti.

Tecrübeli oyuncunun yayınladığı mesajda, "Sayın Hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak bir karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim." ifadelerine yer verdi.