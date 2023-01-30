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Dünya ABD’nin yeni Moskova büyükelçisine protesto
Dünya

ABD’nin yeni Moskova büyükelçisine protesto

ABD’nin göreve yeni başlayan Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 17:30:00 -
ABD’nin yeni Moskova büyükelçisine protesto

ABD’nin göreve yeni başlayan Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy protesto edildi.

Tracy, 26 Aralık’ta geldiği Moskova’da büyükelçilik görevine başlamak için gerekli belgeleri teslim etmek üzere Dışişleri Bakanlığına geldi.

Binaya girişinde bir grup Rus tarafından protesto edilen Tracy, "ABD terörist ülke" ve "Savaş ABD'nin ticaretidir" pankartları ve sloganlarıyla karşılandı.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Tracy’nin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüştüğü belirtilirken, “Büyükelçi Tracy, eşi benzeri görülmemiş bir gerginlik döneminde başkentlerimiz arasındaki görüşmeleri sürdürmeye odaklanarak Moskova'daki görevine başladı.” denildi.

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