“ABD’nin yaptırımı gerçekten komik”

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

İbn Haldun Üniversitesi’nin “Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi”ne katılan Bakan Gül, şunları dile getirdi: “Gerçekten komik bir tercih. Büyük devlete yakışmayan bir tavır. Hukuk rasyonalite demek, hukuk muhakeme demek. Gerçekten burada bu disiplini almış olsa, uluslararası hukukun bir çerçevesinin adalet, hakkaniyet ve makuliyet içerisinde olduğunu görürlerdi bu kararı alanlar. Ama biz Türkiye olarak 2 bin yılın üzerinde büyük bir kadim ve hukuk devletiyiz. Hukuk çerçevesinde ve makuliyet çizgisi içerisinde süreci yöneteceğiz.”