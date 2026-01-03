  • İSTANBUL
Gündem

ABD'nin Venezuela saldırısı: Darbe hakkında ne biliniyor? Trump'ın konuşması krize yol açtı...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'nin Venezuela saldırısı: Darbe hakkında ne biliniyor? Trump'ın konuşması krize yol açtı...

Venezuela'ya saldırılar düzenleyen ABD'nin başkanı Donald Trump, ardından konuştu Venezuela'da "Güvenli ve uygun bir geçiş sağlanana kadar ülkeyi biz yöneteceğiz" dedi hedef alarak çağrı yaptı. Ülkede neye darbe hakkında açıklamalar yapılırken Darbe hakkında en son ne yaşandı arama motorunda aranıyor. İşte ilgili son dakika bilinenler... Son dakika haberi...

Venezuela'nın başkenti Karakas'a ABD hava saldırısı düzenledi. Trump, Maduro ve eşinin kaçırılmasını "dizi izler gibi canlı" izlediğini belirtti. Peki en son ne oldu? darbe hakkında peş peşe son dakika ne yaşandı, neye yol açtı?

Venezuela'ya saldırılar düzenleyen ABD'nin başkanı Donald Trump, Venezuela'da "Güvenli ve uygun bir geçiş sağlanana kadar ülkeyi biz yöneteceğiz" dedi. Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "yakalandığını" ve yargılanmak üzere New York'a götürülmekte olduğunu duyurmuştu.

NE İLAN EDİLDİ? DARBE HAKKINDA BİLİNENLER!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ardından, "güvenli, uygun ve makul bir geçiş yapılana kadar" ülkeyi yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mar-a-Lago'daki konutunda basın toplantısı düzenleyerek Venezuela'da 2 Ocak'ı 3'e bağlayan gece gerçekleşen saldırılar hakkında bilgi verdi. ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi

Trump konuşmasına operasyonu överek başladı.

"Hava, kara ve denizdeki ezici askeri gücümüz, muhteşem bir saldırı başlatmak için kullanıldı ve bu, insanların İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görmediği türden bir saldırıydı" dedi.

Trump konuşmasına Maduro'nun gemiyle New York'a götürüldüğünü ve burada "narko-terör" suçlarından yargılanacağını söyleyerek devam etti.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro'nun New York'ta "uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla" yargılanacağını duyurmuştu.

Trump, geçici olarak Venezuela'yı ABD'nin yöneteceğini de söyledi.

Gazetecilere, "Güvenli, uygun ve sağduyulu bir geçiş yapılana kadar ülkeyi biz yöneteceğiz" dedi.

Nasıl bir yönetim olacağı sorusunu, "Şu anda bazı kişileri görevlendiriyoruz ve bu kişilerin kimler olduğunu size bildireceğiz" şeklinde yanıtladı.
Trump Venezuela'daki petrol işinin "başarısız" olduğunu ve Amerikalı büyük şirketlerin ülkeye girip altyapıyı onaracağını ve "ülke için para kazanmaya başlayacağını" söyledi.

Gerekirse ABD'nin ülkeye ikinci ve "çok daha büyük" bir saldırı düzenlemeye "hazır" olduğunu da ekledi.

Başlangıçta ikinci bir saldırı için hazırlıklı olduklarını ancak bunun muhtemelen gerekli olmayacağını belirtti.

1


Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

ABD'nin diğer sömürgeleştirdiği veya sömürge haline getirmeye çalıştığı ülkelerdeki adaletsiz ve yok yere ölümlere sebep olması, Soykırımcı Katil terör devleti İsrail'in yaptığı kanunsuzlukları göz ardı etmesi, onları maddi ve siyaseten desteklemesi zaten ABD'nin güvenilemez bir ülke olduğunu göstermektedir. Hele BM Güvenlik Konseyinin beş daimi ülkesinden biri olarak dünyayı felakete götüren kararları da cabası, mevcut dünya düzeninin mutlaka değişmesi şart, DÜNYA BEŞTEN HATTA VETO HAKKI NEDENİYLE BİRDEN BÜYÜKTÜR
