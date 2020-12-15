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Gündem ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama
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ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadığını belirtirken ''Bugüne kadar hiçbir NATO ülkesinin böyle bir yaptırıma maruz kalmamıştır. Dost ve müttefik olarak gördüğümüz ABD’nin ortaya koyduğu bu tavır hasmane bir tutumdur.'' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:39:00 -
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'nden istifa eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarıyla ilgili Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Arınç, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı.

''Sayın Seçilmiş Başkan’ın göreve başlamasıyla iki ülke arasında gerçekçi, dürüst ve ittifakın güçlendirilmesine yönelik bir diplomasi döneminin başlamasını ve hiçbir makul gerekçesi olmayan bu yaptırımların da geçersiz kılınmasını ümit ediyorum.

''ABD’nin ortaya koyduğu bu tavır hasmane bir tutumdur''

Bugüne kadar hiçbir NATO ülkesinin böyle bir yaptırıma maruz kalmamıştır. Dost ve müttefik olarak gördüğümüz ABD’nin ortaya koyduğu bu tavır hasmane bir tutumdur. Bu yanlışta ısrar edilmesi Türkiye kamuoyunda hem ABD hem de NATO karşıtlığını tetikleyecek davranışlara yol açacaktır.

''Şiddetle kınıyorum''

Hakkaniyete sığmayan bu tavır, kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli savunma sanayi atılımında vites artırmamıza sebebiyet vermiştir. Savunma Sanayii Başkanlığı bugüne kadar ortaya koyduğu üstün başarıyla Türkiye’nin yüz akı olmuştur. ABD’nin bu güzide kurumumuzun yöneticilerini hedef alan, finansal kısıtlamalar getiren ve teknoloji transferini yasaklayan tavrını şiddetle kınıyorum.

''Ülkemiz, NATO ittifakının en güçlü ve en güvenilir ülkesidir''

Türkiye, çevresindeki ateş çemberine karşı kendi savunma imkanlarını arttırmak istemiş bu kapsamda da müttefiklerinden talep ettiği Patriot Hava Savunma Sistemi için olumsuz yanıt almıştır. Haklı taleplerimizi görmezden gelen ABD ve NATO buna ek olarak ülkemizi F-35 savaş uçağı programından da çıkarmıştır. Türkiye ile ABD arasında uzun yıllara dayalı dostluk ve ittifak ilişkisi vardır. Ülkemiz aynı zamanda NATO ittifakının en güçlü ve en güvenilir ülkesidir.

''Hasmane bir tutumdur''

Bugüne kadar hiçbir NATO ülkesinin böyle bir yaptırıma maruz kalmamıştır. Dost ve müttefik olarak gördüğümüz ABD’nin ortaya koyduğu bu tavır hasmane bir tutumdur.''

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