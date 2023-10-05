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Dünya ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
Dünya

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

Yeniakit Publisher
2023-10-05 08:27:00 -
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 414 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 300 bin varil artarak 351 milyon 300 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 6 milyon 500 bin varil artarak 227 milyon varile yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 14 bin varil azalışla 6 milyon 215 bin varile geriledi. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 944 bin varil artışla 4 milyon 956 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 16-22 Eylül haftasında 2 bin varil artışla 13 milyon 320 bin varil olarak kayıtlara geçti.
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EIA'nın "Eylül 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 780 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 160 bin varil olması bekleniyor.

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