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Dünya ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Dünya

ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ABD'nin Texas eyaletindeki El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 10:43:00 -
ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ABD'nin Texas eyaletindeki El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

El Paso polisinden yapılan açıklamada, Cielo Vista alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıyla bağlantıları olduğu düşünülen 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

El Paso geçici polis şefi Peter Pacillas, olay yeri inceleme çalışmaları nedeniyle alışveriş merkezinin kapalı tutulduğunu aktararak, herhangi bir tehlikenin bulunmadığını dile getirdi.

Demokrat milletvekili Veronica Escobar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Cielo Vista alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırı, bizim için travmatik anıları geri getirdi. Lütfen yalnız olmadığınızı bilin." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı El Paso kentindeki Cielo Vista alışveriş merkezindeki Walmart mağazasında 2019'da düzenlenen silahlı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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