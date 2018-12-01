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ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye silah sevkiyatı artarak sürüyor

Türkiye'nin rahatsızlığını her fırsatta dile getirmesine rağmen terör örgütü PKK/YPG'ye tüm desteğini hızla sürdüren sözde müttefik ABD, geçtiğimiz gün 150 TIR daha silah, mühimmat, zırhlı askeri araç, tank ve akaryakıt tankerleri ile jeneratör teslimi gerçekleştirdi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:31
ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye silah sevkiyatı artarak sürüyor

Göksel Çağlav  Ankara

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye topraklarının gerçek sahibi Suriyelilere zulmetmeye, küçük yaşta çocukları silah zoruyla saflarına katmaya devam ederken, ABD de terör örgütüne yardım etmeyi sürdürüyor. ABD, geçtiğimiz gün 150 TIR daha silah, mühimmat, zırhlı askeri araç, tank ve akaryakıt tankerleri ile jeneratör teslimi gerçekleştirdi. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği olası harekat öncesinde terör örgütü PKK/YPG’yi muhafaza altına almaya çalışan ABD, bir taraftan gözetleme kulelerini inşa ederken diğer taraftan da örgüte tünel ve hendekleri tuzaklatmaya başladı.

Öte yandan; küçük yaştaki çocukları saflarına katmak isteyen terör örgütü PKK/YPG, çocuklarını örgüte vermek istemeyen aileleri de tehdit ediyor. Münbiç Aşiretler Topluluğu sözcüsü Navras Al-Ajlani, terör örgütü YPG/PKK'nın aşiret çocuklarına karşı uyguladığı sözde zorunlu askerlik projesinden vazgeçmemesi durumunda, bölücü örgütü kötü bir savaşın beklediğini söyleyerek, örgütün karşısında olduklarını duyurdu.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:31
  1. Ankara
  2. Terör örgütü PKK/YPG
  3. ABD
  4. Fırat’ın doğusu
  5. PKK/YPG
  6. Münbiç Aşiretler Topluluğu sözcüsü Navras Al-Ajlani

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