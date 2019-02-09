ABD'nin Suriye'den çekilme tarihini açıkladılar!

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD ordusunun, tüm güçlerini Nisan ayı sonuna kadar Suriye’den çekmeye hazırlandığını iddia etti.

Gazetede yer alan habere göre Trump yönetimi değişmediği sürece, ABD ordusu, Mart ayının ortasına kadar 2 bin kişilik askeri gücünün büyük bir kısmını, Nisan ayı sonuna kadar ise tüm güçlerini Suriye’den çekmeyi planlıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), gazetenin öne sürdüğü plan hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

"Resmi açıklamayı beklemek istiyorum"

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin zaman çizelgesini tartışmadıklarını söyledi.

Trump, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gelecek hafta Suriye'de DEAŞ'ın tamamen temizlendiğini resmen açıklayabileceklerini belirterek, "Resmi açıklamayı beklemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Çekilme kararı

ABD Başkanı Trump, belirli bir zaman çizelgesi olmadan, ordunun Suriye'deki varlığına son verme kararı almıştı.

ABD’nin bölgedeki yokluğunun ne anlama gelebileceği konusundaki kaygılar artarken, bazı Avrupalı yetkililer, ABD birliklerinin geri çekilmesinden kaynaklanabilecek olası ‘boşluk’ hakkındaki endişelerini dile getirmişti.