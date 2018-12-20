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ABD'nin Suriye'den çekilme kararına Almanya'dan ilk açıklama: Riske girme tehlikesi var

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bu ani yön değişiminin kendileri için sürpriz olmadığını belirterek, "Bu kararın sonuçlarının DAEŞ ile mücadeleye zarar verme ve elde edilen başarıların riske girme tehlikesi var" dedi.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:41
ABD'nin Suriye'den çekilme kararına Almanya'dan ilk açıklama: Riske girme tehlikesi var

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin "Bu kararın sonuçlarının DAEŞ ile mücadeleye zarar verme ve elde edilen başarıların riske girme tehlikesi var" dedi.

"Sürpriz olmadı"

Maas, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendirerek, "Amerikan tarafının ani yön değişiminin sadece kendileri için sürpriz olmadığını" belirtti.

DAEŞ’in püskürtüldüğünü ancak tehlikenin geçmediğini ifade eden Maas, "Bu kararın sonuçlarının DAEŞ ile mücadeleye zarar verme ve elde edilen başarıların riske girme tehlikesi var" değerlendirmesinde bulundu.

"Yeraltında ve doğuda aktif teröristler var"

Halen yeraltında yapıların bulunduğunu ve Suriye’nin doğusunda teröristlerin aktif olduğunu söyleyen Maas, DAEŞ ile mücadelenin hem askeri hem de sivil yollarla uzun vadede belli olabileceğini ifade etti.

Maas, istikrarın hayata geçirilmesi için güvenliğe ve siyasi düzene ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, bundan dolayı partnerlerle siyasi süreç için çalıştıklarını kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:41
  1. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
  2. ABD
  3. Suriye
  4. DAEŞ
  5. ABD’nin Suriye’den çekilme kararı

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