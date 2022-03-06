  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'nin sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığı iddia edildi
Dünya

ABD'nin sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığı iddia edildi

ABD’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post, ABD ve müttefiklerinin sessizce Ukrayna’da uzun bir mücadeleye ve sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 05:52:00 -
ABD'nin sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığı iddia edildi

Gazetenin ABD ve Avrupa’dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı ifade edildi.

ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı silah yardımlarının bu uzun dönem için hayati önemde olduğu değerlendirilen haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon’un, Rusya güçlerinin Kiev’i tamamen ele geçirme ihtimaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile kabinesinin kaçışı üzerine planlar yaptığı kaydedildi.

Zelenskiy'in Polonya'da sürgündeki hükümet kurduğu senaryo

Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, “Zelenskiy'in Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz.” ifadesine yer verildi.

Zelenskiy’in bu süreçte ABD’li yetkililerle daha güvenli bir yere geçmesi konusunu görüştüğü, Kiev'in düşmesi durumunda güvenlik ekibinin Zelenskiy'i ve kabine üyelerini hızlıca yeniden başka bir noktaya yerleştirmeye hazır planlarının olduğunu belirttiği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay