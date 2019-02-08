ABD’nin silahları YPG’ye gelir oldu

Göksel Çağlav/Ankara

ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye hibe ettiği silahlar, terör örgütleri arasında para karşılığında sürekli el değiştiriyor. Terör örgütü PKK/YPG hibe silahları bir diğer terör örgütü Heyeti Tahrir El Şam’a (HTŞ) satarken, HTŞ de Batı ülkelerinden elde ettiği silahları PKK/YPG’ye satıyor.

Askerlerini Suriye’den çekme kararı alan ABD, terör örgütüne silah yardımı yapmaya devam ederken, silahların örgütler arasında nasıl el değiştirdiğinin takibini yapmıyor. Terör örgütü PKK/YPG, ABD’den aldığı silahları diğer terör örgütlerine ve silah kaçakçılarına karaborsada peynir ekmek gibi satarak örgüte mali kaynak sağlıyor. Suriye’deki silah karaborsasını takip eden istihbarat birimleri, silahların ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerden gelen silahlar olduğuna dikkat çekiyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre PKK/YPG terör örgütü DAEŞ’i bahane ederek aldığı silahları oluşturduğu pazarlarda satarken, bir taraftan da diğer terör örgütlerinden silah satın alıyor. Suriye’nin kuzeybatısında ‘çatışmasızlık’ bölgesi ilan edilen İdlib’de saldırılara geçen Şam destekli terör örgütü El Kaide bağlantılı HTŞ geçtiğimiz günlerde PKK/YPG terör örgütüne silah satarken yakalandı. Türk istihbaratının başarısıyla terör örgütü HTŞ’nin sattığı tank füzesi, terör örgütü PKK/YPG’ye teslim edilmeden ele geçirildi. Türkiye, Suriye’de terör örgütleri arasındaki kirli silah alışverişini bir kez daha ortaya çıkarmış oldu. Terör örgütü HTŞ Türkiye’nin Münbiç ve Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği harekata katılmanın haram olduğunu açıklamıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, sattığı silahların menşeinin belli olmaması ve takibini ortadan kaldırmak için bazı silahların üzerindeki seri numaraları ve markalarını da zımparalıyor.

Deyrizor’da DEAŞ-PKK pazarlığı

Suriye’nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan DEAŞ’lı ve YPG/PKK’lı teröristler arasındaki çatışmalar durdu. YPG/PKK, DEAŞ’tan ellerindeki YPG/PKK’lıları ve altınları istiyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak sınırına hakim Deyrizor’da DEAŞ’ın elindeki son belde olan Bagoz beldesinde iki terör örgütü arasında çatışmalar durdu. YPG/PKK, son iki gündür DEAŞ ile ellerindeki YPG/PKK’lıları ve altınları vermesi için pazarlık yapıyor. Bagoz’da sıkışan binlerce sivil ise güneyden rejim güçleri, kuzeyden de YPG/PKK’lı teröristlerin kuşatması altında bulunuyor. YPG/PKK, DEAŞ’lıların güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında, DEAŞ’ın Musul’u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istemişti. Örgüt ayrıca DEAŞ’tan elinde tuttuğu YPG/PKK’lıları da teslim etmesini talep etmişti.