ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!

United States Navy, USS Gerald R. Ford (CVN-78) uçak gemisinde yangın çıktığını açıkladı. Kızıldeniz’de meydana gelen olayda iki denizci yaralanırken, durmadan kayıplar veren ABD ordusu olayı basitleştrip sıradan bir yangın olduğunu dışarıdan herhangi bir saldırı olmadığını iddia etti...

ABD Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri olan USS Gerald R. Ford’da çıkan yangının gemi içi bir kazadan kaynaklandığı belirtildi.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ve geminin operasyonel faaliyetlerinde ciddi bir aksama yaşanmadığı iddia edildi.

Ancak açıklama tatmin edici bulunmadı.

İKİ DENİZCİ YARALANDI

Yangın sırasında dumandan etkilenen veya hafif yaralandığı öne sürülen iki denizciye gemide bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu iddia edildi, ancak bir görüntü verilmedi.

USS Gerald R. Ford (CVN-78), yaklaşık 13 milyar dolarlık maliyetiyle dünyanın en pahalı ve en gelişmiş savaş gemilerinden biri olarak biliniyor.

333 metre uzunluğundaki gemi, 75’ten fazla hava aracını taşıyabiliyor. Gemide geleneksel buharlı fırlatma sistemleri yerine Elektromanyetik Uçak Fırlatma Sistemi (EMALS) kullanılıyor. Nükleer reaktörlerle çalışan uçak gemisi, yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 20 yıl görev yapabilme kapasitesine sahip.