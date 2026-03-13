  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı Ajanslar bu açıklamayı 'son dakika' koduyla duyurdu! "İsrail askerlerini hedef aldık" Bahçeli'den 'savaş' açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim petrol piyasasını altüst etti! ABD'den ''200 dolar'' açıklaması Sıcak saatler! Rusya, İHA saldırısını duyurdu Birleşmiş Milletler'de tarihi ayar! Bakan Göktaş salonu terk etti Bayram ve ara tatil birleşti: Otobüslerde büyük yoğunluk Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest! CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede
Dünya ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!
Dünya

ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!

United States Navy, USS Gerald R. Ford (CVN-78) uçak gemisinde yangın çıktığını açıkladı. Kızıldeniz’de meydana gelen olayda iki denizci yaralanırken, durmadan kayıplar veren ABD ordusu olayı basitleştrip sıradan bir yangın olduğunu dışarıdan herhangi bir saldırı olmadığını iddia etti...

United States Navy, USS Gerald R. Ford (CVN-78) uçak gemisinde yangın çıktığını açıkladı. Kızıldeniz’de meydana gelen olayda iki denizci yaralanırken, durmadan kayıplar veren ABD ordusu olayı basitleştrip sıradan bir yangın olduğunu dışarıdan herhangi bir saldırı olmadığını iddia etti...

ABD Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri olan USS Gerald R. Ford’da çıkan yangının gemi içi bir kazadan kaynaklandığı belirtildi.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ve geminin operasyonel faaliyetlerinde ciddi bir aksama yaşanmadığı iddia edildi.

Ancak açıklama tatmin edici bulunmadı. 

İKİ DENİZCİ YARALANDI

Yangın sırasında dumandan etkilenen veya hafif yaralandığı öne sürülen iki denizciye gemide bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu iddia edildi, ancak bir görüntü verilmedi.

USS Gerald R. Ford (CVN-78), yaklaşık 13 milyar dolarlık maliyetiyle dünyanın en pahalı ve en gelişmiş savaş gemilerinden biri olarak biliniyor.

333 metre uzunluğundaki gemi, 75’ten fazla hava aracını taşıyabiliyor. Gemide geleneksel buharlı fırlatma sistemleri yerine Elektromanyetik Uçak Fırlatma Sistemi (EMALS) kullanılıyor. Nükleer reaktörlerle çalışan uçak gemisi, yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 20 yıl görev yapabilme kapasitesine sahip.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayip

Akılsız başın sıkıntısını milletine yaşatır

Ahsen

Amiral gemisi...,,???????????? " Alma mazlumun ahini çıkar aheste aheste "
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23