  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB duruşmasında itirafçı rüşvet çarkını tek tek anlattı: Parayı yukarıdan istiyorlar Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor İHH öncülüğünde anlamlı toplantı: Enerjimizi mezhep kavgalarıyla tüketmeyelim! 7 bin vatandaşını Orta Doğu’dan çıkardı Bakanlık tarih verdi: Plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak CHP’li Belediyenin dağıttığı kavurmadan yarış atı çipi çıktı: Atları kesip vatandaşa yedirmişler Merkez bankası faiz kararını açıkladı Azerbaycan Aksakallılarından kardeşlik mesajı… Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine göz dikenler var! ABD Senatosunda karşı ses Trump'ın dansözlüğünün onlar da farkında Hürmüz Boğazı kapandı, Fransa'nın kasası boşaldı! Macron, köşeye sıkıştı
Yerel Akrabasını kurtarmak isterken hayatını kaybetti!
Yerel

Akrabasını kurtarmak isterken hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akrabasını kurtarmak isterken hayatını kaybetti!

Ormanda yürüyüş sırasında düşme tehlikesi geçiren akrabasını kurtarmaya çalışırken uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden Ömer Danışmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşanan trajik olay bölgede büyük üzüntüye yol açtı. Olay, dün ilçeye bağlı Kayalıdere mevkisinde meydana geldi. Ormana gezmeye giden 4 akraba, araçlarından inip yürüyüş yapmaya başladı. Bu esnada içlerinden Ahmet Danışmaz, kanyondan dereye düşme tehlikesi geçirdi. Ömer Danışmaz ve beraberindekiler, yardımına koştu. Kurtarma çalışması sırasında birbirlerini tutmuş halde dengelerini kaybeden 4 kişi uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Danışmaz, Ahmet Danışmaz ve Hüseyin Danışmaz yaralı olarak kurtarılırken, Ömer Danışmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ekiplerin çalmışması ile bulundukları yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Danışmaz'ın cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 Cenazeye Süleyman Soylu da katıldı

Kazazede Ömer Danışmaz için Ali Molla Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, eski İçişleri Bakanı ve Milletvekili Süleyman Soylu, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Danışmaz’ın ailesi ile yakınları katıldı. Ömer Danışmaz ile birlikte düşerek yaralanan 3 akrabası da taburcu olup, cenazede cemaatle birlikte saf tuttu. Kılınan namazın ardından Danışmaz, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Danışmaz'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Sır ölüm! Yaşlı adam ormanda ölü bulundu
Sır ölüm! Yaşlı adam ormanda ölü bulundu

Yerel

Sır ölüm! Yaşlı adam ormanda ölü bulundu

İstanbul’da feci kaza: Hatalı sollama ölüm getirdi
İstanbul’da feci kaza: Hatalı sollama ölüm getirdi

Gündem

İstanbul’da feci kaza: Hatalı sollama ölüm getirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23