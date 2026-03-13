  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aynı yalanlar farklı taktikler! Süleyman Soylu’dan İngiliz Özgür’e cevap İran'ın yeni lideri Hamaney'den ilk mesaj: Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik Türkiye'den Balistik Füze Savunma Sistemi açıklaması: Tek bir ülkeye ait değil İsrail'e rahat yok! Tel Aviv'de hareketli saatler ABD için özgürlük sadece heykel ‘Sizde azcık ahlak olsa..’ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni yerin dibine soktu İmamoğlu suç örgütü davasında gerginlik! Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi BM, İran’daki insani trajediyi dünyaya duyurdu! Orta Doğu’da yeni bir göç dalgası başladı Enerji tasarrufu çağrısı: Araba kullanmayın, gereksiz tüketmeyin İBB duruşmasında itirafçı rüşvet çarkını tek tek anlattı: Parayı yukarıdan istiyorlar
Dünya ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü!
Dünya

ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü!

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik yürütülen Epic Fury Operasyonu kapsamında görev yapan bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak’ın batısında düştüğünü teyit etti. Olayda iki uçağın yer aldığı, diğer uçağın ise güvenli bir şekilde iniş yaptığı bildirildi.

Orta Doğu’da gerilim hat safhaya çıkmışken ABD ordusundan kritik bir kayıp haberi geldi.

CENTCOM, Irak hava sahasında görev yapan bir KC-135 Stratotanker uçağının kırıma uğradığını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, kazanın İran’ın askeri altyapısını hedef alan "Epic Fury Operasyonu" sırasında ve "dost hava sahasında" meydana geldiği belirtildi.

Saldırı ihtimallerine karşı net bir dil kullanan CENTCOM, uçağın düşman ateşi ya da dost ateşi nedeniyle düşmediğini, olayın teknik bir arıza veya operasyonel bir kaza sonucu gerçekleştiğini vurguladı.

Kazaya karışan iki uçaktan birinin Irak'ın batısındaki çöl bölgesine düştüğü, diğer uçağın ise ağır hasar almadan üssüne döndüğü açıklandı.

Bölgede uçaktaki personelin kurtarılması için geniş çaplı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Henüz mürettebatın durumuyla ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı
Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı

Dünya

Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı

ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford Kızıldeniz'e ulaştı
ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford Kızıldeniz'e ulaştı

Dünya

ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford Kızıldeniz'e ulaştı

Bu görüntü savaşın seyrini değiştirir! ABD İran uçaklarını imha etti
Bu görüntü savaşın seyrini değiştirir! ABD İran uçaklarını imha etti

Dünya

Bu görüntü savaşın seyrini değiştirir! ABD İran uçaklarını imha etti

Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu
Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu

Dünya

Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23