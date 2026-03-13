ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü!

Orta Doğu’da gerilim hat safhaya çıkmışken ABD ordusundan kritik bir kayıp haberi geldi.

CENTCOM, Irak hava sahasında görev yapan bir KC-135 Stratotanker uçağının kırıma uğradığını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, kazanın İran’ın askeri altyapısını hedef alan "Epic Fury Operasyonu" sırasında ve "dost hava sahasında" meydana geldiği belirtildi.

Saldırı ihtimallerine karşı net bir dil kullanan CENTCOM, uçağın düşman ateşi ya da dost ateşi nedeniyle düşmediğini, olayın teknik bir arıza veya operasyonel bir kaza sonucu gerçekleştiğini vurguladı.

Kazaya karışan iki uçaktan birinin Irak'ın batısındaki çöl bölgesine düştüğü, diğer uçağın ise ağır hasar almadan üssüne döndüğü açıklandı.

Bölgede uçaktaki personelin kurtarılması için geniş çaplı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Henüz mürettebatın durumuyla ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı.