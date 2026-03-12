  • İSTANBUL
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türk Hava Yolları'na yönelik iddialara yalanlama
Gündem

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türk Hava Yolları'na yönelik iddialara yalanlama

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türk Hava Yolları'na yönelik iddialara yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada Türk Hava Yolları (THY) hakkında ortaya atılan iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu olan Türk Hava Yolları'na ilişkin ortaya atılan iddialar dezenformasyon içermektedir.

THY, devlet bütçesinden kaynak almayan, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturan, Borsa İstanbul'da işlem gören ve bağımsız denetime tabii olan halka açık bir şirkettir. Kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmamaktadır.

Buna rağmen; THY'yi kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösteren ve birbiriyle ilgisiz kalemleri yan yana getirerek Türkiye'nin en güçlü uluslararası markalarından biri olan THY'yi hedef alan söylem ve paylaşımlar dezenformasyondur.

Kamuoyunun bu tarz içerik, söylem ve paylaşımlara itibar etmemesi rica olunur."

 

