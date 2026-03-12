Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı West Bloomfield kentinde bulunan Temple Israel Sinagogu'na saldırı düzenlendi.

ÖNCE ARACIYLA DALDI, SONRA ATEŞ AÇTI

ABD basınında yer alan iddialara göre, önce aracıyla sinagoga dalan bir kişi ardından da etrafa ateş açtı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve yerel emniyet birimleri tarafından yapılan açıklamalarda, şüphelinin bölgeye sevk edilen ekiplerle çatışmaya girdiği bildirildi.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Olay yerinden paylaşılan ilk görüntülerde sinagogun çatısından dumanlar yükseldiği ve yakınlarda çok sayıda polis aracı bulunduğu görüldü.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Oakland Şerifi Mike Bouchard, şüphelinin, sinagogun güvenlik görevlilerinden birinin "ateş açması sonucu" hayatını kaybettiğini söyledi. Yerel polis, bölgede henüz güvenliğin tam olarak sağlanamadığı gerekçesiyle çevre sakinlerini söz konusu alandan uzak durmaları yönünde uyardı. Michigan Eyaleti Polis Departmanından yapılan açıklamada ise silahlı saldırı doğrulanırken, bölgedeki diğer ibadet yerlerinin güvenliği için devriye ekiplerinin sayısının artırıldığı ifade edildi.