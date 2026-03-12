  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD için özgürlük sadece heykel ‘Sizde azcık ahlak olsa..’ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni yerin dibine soktu İmamoğlu suç örgütü davasında gerginlik! Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi BM, İran’daki insani trajediyi dünyaya duyurdu! Orta Doğu’da yeni bir göç dalgası başladı Enerji tasarrufu çağrısı: Araba kullanmayın, gereksiz tüketmeyin İBB duruşmasında itirafçı rüşvet çarkını tek tek anlattı: Parayı yukarıdan istiyorlar Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor İHH öncülüğünde anlamlı toplantı: Enerjimizi mezhep kavgalarıyla tüketmeyelim! 7 bin vatandaşını Orta Doğu’dan çıkardı Bakanlık tarih verdi: Plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak
Dünya Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı
Dünya

Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı

İsrail ile birlikte İran'ı vuran ABD'yi sarsan bir saldırı düzenlendi. Michigan eyaletinde yer alan Temple Israel Sinagogu'na aracıyla dalan bir kişi, daha sonra etrafa ateş açtı. Olay sonrası sinagogdan dumanlar yükselirken, saldırganın ibadet merkezinin güvenlik ekibi tarafından vurularak öldürüldüğü duyuruldu.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı West Bloomfield kentinde bulunan Temple Israel Sinagogu'na saldırı düzenlendi.

ÖNCE ARACIYLA DALDI, SONRA ATEŞ AÇTI

ABD basınında yer alan iddialara göre, önce aracıyla sinagoga dalan bir kişi ardından da etrafa ateş açtı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve yerel emniyet birimleri tarafından yapılan açıklamalarda, şüphelinin bölgeye sevk edilen ekiplerle çatışmaya girdiği bildirildi.

 

DUMANLAR YÜKSELDİ

Olay yerinden paylaşılan ilk görüntülerde sinagogun çatısından dumanlar yükseldiği ve yakınlarda çok sayıda polis aracı bulunduğu görüldü.

 

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Oakland Şerifi Mike Bouchard, şüphelinin, sinagogun güvenlik görevlilerinden birinin "ateş açması sonucu" hayatını kaybettiğini söyledi. Yerel polis, bölgede henüz güvenliğin tam olarak sağlanamadığı gerekçesiyle çevre sakinlerini söz konusu alandan uzak durmaları yönünde uyardı. Michigan Eyaleti Polis Departmanından yapılan açıklamada ise silahlı saldırı doğrulanırken, bölgedeki diğer ibadet yerlerinin güvenliği için devriye ekiplerinin sayısının artırıldığı ifade edildi.

Bu görüntü savaşın seyrini değiştirir! ABD İran uçaklarını imha etti
Bu görüntü savaşın seyrini değiştirir! ABD İran uçaklarını imha etti

Dünya

Bu görüntü savaşın seyrini değiştirir! ABD İran uçaklarını imha etti

ABD Senatosunda karşı ses Trump'ın dansözlüğünün onlar da farkında
ABD Senatosunda karşı ses Trump'ın dansözlüğünün onlar da farkında

Dünya

ABD Senatosunda karşı ses Trump'ın dansözlüğünün onlar da farkında

ABD için özgürlük sadece heykel
ABD için özgürlük sadece heykel

Dünya

ABD için özgürlük sadece heykel

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim petrol piyasasını altüst etti! ABD'den ''200 dolar'' açıklaması
Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim petrol piyasasını altüst etti! ABD'den ''200 dolar'' açıklaması

Ekonomi

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim petrol piyasasını altüst etti! ABD'den ''200 dolar'' açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23