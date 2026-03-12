  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Enerji tasarrufu çağrısı: Araba kullanmayın, gereksiz tüketmeyin İBB duruşmasında itirafçı rüşvet çarkını tek tek anlattı: Parayı yukarıdan istiyorlar Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor İHH öncülüğünde anlamlı toplantı: Enerjimizi mezhep kavgalarıyla tüketmeyelim! 7 bin vatandaşını Orta Doğu’dan çıkardı Bakanlık tarih verdi: Plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak CHP’li Belediyenin dağıttığı kavurmadan yarış atı çipi çıktı: Atları kesip vatandaşa yedirmişler Merkez bankası faiz kararını açıkladı Azerbaycan Aksakallılarından kardeşlik mesajı… Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine göz dikenler var! ABD Senatosunda karşı ses Trump'ın dansözlüğünün onlar da farkında
Dünya İran’dan Trump’a sert mesaj! “Bu ağır yanlışın bedelini ödeyeceksiniz”
Dünya

İran’dan Trump’a sert mesaj! “Bu ağır yanlışın bedelini ödeyeceksiniz”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran’dan Trump’a sert mesaj! "Bu ağır yanlışın bedelini ödeyeceksiniz"

ABD Başkanı Donald Trump’ın 'hızlı zafer' açıklamasına İran’dan sert tepki geldi.

Orta Doğu’da tırmanan gerilimde İran’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump’ın "hızlı zafer" açıklamasına sert tepki göstererek, "Bu ağır yanlış hesaplamanın bedelini size ödetip pişman edene kadar geri adım atmayacağız" dedi.

 

“Savaş sosyal medya açıklamasıyla kazanılmaz

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump’ı sert sözlerle hedef aldı. Laricani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump yine, hızlı bir zafer aradığını söylüyor. Bir savaşı başlatmak kolaydır ancak birkaç sosyal medya açıklamasıyla kazanılamaz. Bu ağır yanlış hesaplamanızdan dolayı sizi pişman edene kadar geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran’a "karanlık" tehdidi: Bir saatte yok ederiz, 25 yıl sürer!
Trump'tan İran’a "karanlık" tehdidi: Bir saatte yok ederiz, 25 yıl sürer!

Dünya

Trump'tan İran’a "karanlık" tehdidi: Bir saatte yok ederiz, 25 yıl sürer!

Washington’da "ayakkabı" diplomasisi: Trump’ın ilginç alışkanlığı deşifre oldu!
Washington’da "ayakkabı" diplomasisi: Trump’ın ilginç alışkanlığı deşifre oldu!

Gündem

Washington’da "ayakkabı" diplomasisi: Trump’ın ilginç alışkanlığı deşifre oldu!

ABD Senatosunda karşı ses Trump'ın dansözlüğünün onlar da farkında
ABD Senatosunda karşı ses Trump'ın dansözlüğünün onlar da farkında

Dünya

ABD Senatosunda karşı ses Trump'ın dansözlüğünün onlar da farkında

‘Yükseldikçe daha fazla kazanıyoruz’ Petrol fiyatları emperyalist Trump'ı coşturdu
‘Yükseldikçe daha fazla kazanıyoruz’ Petrol fiyatları emperyalist Trump'ı coşturdu

Dünya

‘Yükseldikçe daha fazla kazanıyoruz’ Petrol fiyatları emperyalist Trump'ı coşturdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23