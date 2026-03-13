Adana'da sirenler çaldı: İncirlik Üssü yakınlarında patlama iddiası!

Adana, gece yarısı İncirlik Üssü yakınlarından geldiği öne sürülen patlama haberleriyle sarsıldı. Saat 03.30 sularında kentin birçok noktasından duyulan siren seslerinin ardından, şiddetli bir patlama yaşandığına dair iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bölge sakinleri tarafından paylaşılan videolarda sirenlerin uzun süre çaldığı görülürken, patlama iddiası kamuoyunda büyük bir merak ve endişe yarattı.

SİREN SESLERİ VE PATLAMA İDDİASI SOSYAL MEDYADA

Olayın İncirlik Hava Üssü’ne çok yakın bir noktada gerçekleştiği iddiaları, bölgedeki askeri hareketliliği de gündeme getirdi. Çok sayıda vatandaş, patlamanın ardından gökyüzünde ışık görüldüğü ve sarsıntı hissedildiği yönünde paylaşımlarda bulundu. Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte "İncirlik" etiketi kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

YETKİLİLERDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Patlamanın kaynağına veya sirenlerin neden çaldığına dair resmi makamlardan henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Adana Valiliği ve güvenlik güçlerinin bölgedeki durumu incelediği tahmin edilirken, vatandaşlar resmi bir açıklama gelene kadar tedirgin bekleyişini sürdürüyor. Olayın teknik bir arızadan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.