  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest! CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması ‘Yükseldikçe daha fazla kazanıyoruz’ Petrol fiyatları emperyalist Trump'ı coşturdu MSB'den dünyaya İncirlik mesajı İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki Yeni kanun teklifi TBMM’de İçki satışına düzenleme Malezya'dan İsrail'in alçaklığına tepki Aynı yalanlar farklı taktikler! Süleyman Soylu’dan İngiliz Özgür’e cevap İran'ın yeni lideri Hamaney'den ilk mesaj: Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik
Gündem Adana'da sirenler çaldı: İncirlik Üssü yakınlarında patlama iddiası!
Gündem

Adana'da sirenler çaldı: İncirlik Üssü yakınlarında patlama iddiası!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana'da gece saat 03.30 sularında İncirlik Üssü bölgesinde siren seslerinin ardından bir patlama meydana geldiği iddia edildi. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler sonrası bölgede hareketlilik artarken, henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Adana, gece yarısı İncirlik Üssü yakınlarından geldiği öne sürülen patlama haberleriyle sarsıldı. Saat 03.30 sularında kentin birçok noktasından duyulan siren seslerinin ardından, şiddetli bir patlama yaşandığına dair iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bölge sakinleri tarafından paylaşılan videolarda sirenlerin uzun süre çaldığı görülürken, patlama iddiası kamuoyunda büyük bir merak ve endişe yarattı.

SİREN SESLERİ VE PATLAMA İDDİASI SOSYAL MEDYADA

Olayın İncirlik Hava Üssü’ne çok yakın bir noktada gerçekleştiği iddiaları, bölgedeki askeri hareketliliği de gündeme getirdi. Çok sayıda vatandaş, patlamanın ardından gökyüzünde ışık görüldüğü ve sarsıntı hissedildiği yönünde paylaşımlarda bulundu. Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte "İncirlik" etiketi kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

YETKİLİLERDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Patlamanın kaynağına veya sirenlerin neden çaldığına dair resmi makamlardan henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Adana Valiliği ve güvenlik güçlerinin bölgedeki durumu incelediği tahmin edilirken, vatandaşlar resmi bir açıklama gelene kadar tedirgin bekleyişini sürdürüyor. Olayın teknik bir arızadan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

 

ABD’den Adana için tahliye kararı: Vatandaşlarına "Güneydoğu’dan ayrılın" uyarısı
ABD’den Adana için tahliye kararı: Vatandaşlarına “Güneydoğu’dan ayrılın” uyarısı

Gündem

ABD’den Adana için tahliye kararı: Vatandaşlarına “Güneydoğu’dan ayrılın” uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama! "İran savaşı sürdürmeyi istemiyor"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama! "İran savaşı sürdürmeyi istemiyor"

Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama! "İran savaşı sürdürmeyi istemiyor"

İran'dan ABD'ye: Sizi pişman edene kadar durmayacağız!
İran'dan ABD'ye: Sizi pişman edene kadar durmayacağız!

Dünya

İran'dan ABD'ye: Sizi pişman edene kadar durmayacağız!

AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

Gündem

AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23