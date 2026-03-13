Irak'ta Fransız üssü vuruldu: 6 Fransız askeri yaralandı!
Irak'ın Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransa ortak üssüne düzenlenen İHA saldırısında Fransız askerleri yaralandı. Saldırıyla eş zamanlı olarak ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında şiddetli patlamalar meydana geldi. Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen İHA saldırısında 6 Fransız askerinin yaralandığını bildirdi.
Irak'ın kuzeyindeki Mahmur cephesinde bulunan Molla Kara Peşmerge-Fransız ortak askeri üssü, kimliği belirsiz insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu.
Erbil Valisi Ümid Hoşnav tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu üste görevli 6 Fransız askerinin yaralandığı, yaralılardan dördünün durumunun ciddiyeti nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Hoşnav, saldırıda Peşmerge güçlerinden herhangi bir kaybın yaşanmadığını da sözlerine ekledi.
Saldırının ardından sessizliğini bozan Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Erbil yakınlarında 6 askerinin bir İHA saldırısı sonucu yaralandığını resmi bir açıklamayla doğruladı.
Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmazken, bölgedeki güvenlik kaynakları bölgedeki milis gruplar veya İran destekli yapılar üzerinde duruyor.
Mahmur ve Erbil hattında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, saldırının boyutu Fransa’nın bölgedeki askeri varlığını tekrar tartışmaya açtı.