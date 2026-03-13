  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aynı yalanlar farklı taktikler! Süleyman Soylu’dan İngiliz Özgür’e cevap İran'ın yeni lideri Hamaney'den ilk mesaj: Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik Türkiye'den Balistik Füze Savunma Sistemi açıklaması: Tek bir ülkeye ait değil İsrail'e rahat yok! Tel Aviv'de hareketli saatler ABD için özgürlük sadece heykel ‘Sizde azcık ahlak olsa..’ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni yerin dibine soktu İmamoğlu suç örgütü davasında gerginlik! Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi BM, İran’daki insani trajediyi dünyaya duyurdu! Orta Doğu’da yeni bir göç dalgası başladı Enerji tasarrufu çağrısı: Araba kullanmayın, gereksiz tüketmeyin İBB duruşmasında itirafçı rüşvet çarkını tek tek anlattı: Parayı yukarıdan istiyorlar
Dünya Irak'ta Fransız üssü vuruldu: 6 Fransız askeri yaralandı!
Dünya

Irak'ta Fransız üssü vuruldu: 6 Fransız askeri yaralandı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Irak'ta Fransız üssü vuruldu: 6 Fransız askeri yaralandı!

Irak'ın Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransa ortak üssüne düzenlenen İHA saldırısında Fransız askerleri yaralandı. Saldırıyla eş zamanlı olarak ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında şiddetli patlamalar meydana geldi. Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen İHA saldırısında 6 Fransız askerinin yaralandığını bildirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Mahmur cephesinde bulunan Molla Kara Peşmerge-Fransız ortak askeri üssü, kimliği belirsiz insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu üste görevli 6 Fransız askerinin yaralandığı, yaralılardan dördünün durumunun ciddiyeti nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hoşnav, saldırıda Peşmerge güçlerinden herhangi bir kaybın yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

Saldırının ardından sessizliğini bozan Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Erbil yakınlarında 6 askerinin bir İHA saldırısı sonucu yaralandığını resmi bir açıklamayla doğruladı.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmazken, bölgedeki güvenlik kaynakları bölgedeki milis gruplar veya İran destekli yapılar üzerinde duruyor.

Mahmur ve Erbil hattında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, saldırının boyutu Fransa’nın bölgedeki askeri varlığını tekrar tartışmaya açtı.

Irak, petrol limanlarının kapatıldığını açıkladı
Irak, petrol limanlarının kapatıldığını açıkladı

Dünya

Irak, petrol limanlarının kapatıldığını açıkladı

Irak'ın petrol pazarlama firması SOMO tankerlere yapılan saldırıyı kınadı
Irak'ın petrol pazarlama firması SOMO tankerlere yapılan saldırıyı kınadı

Dünya

Irak'ın petrol pazarlama firması SOMO tankerlere yapılan saldırıyı kınadı

Soykırımcıları Türkiye korkusu sardı! 'Tahran’ı bırakın, asıl tehlike Ankara!'
Soykırımcıları Türkiye korkusu sardı! 'Tahran’ı bırakın, asıl tehlike Ankara!'

Dünya

Soykırımcıları Türkiye korkusu sardı! 'Tahran’ı bırakın, asıl tehlike Ankara!'

Irak'ta Haşdi Şabi karargahına saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var
Irak'ta Haşdi Şabi karargahına saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var

Dünya

Irak'ta Haşdi Şabi karargahına saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23