İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı

Haydut ABD'yi arkasına alarak İran'ı vuran terör devleti İsrail'i sarsan bir saldırı düzenlendi.

İsrail'de sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili ağır yaralandı.

 

MİLLETVEKİLİNE SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI SALDIRI

İsrail'in Ramat Gan kentinde bugün düzenlenen bıçaklı saldırıda, bir milletvekili ağır yaralandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganın kurbanı defalarca bıçakladığı ve çevrede büyük panik yaşandığı görüldü.

Olayın hemen ardından hastaneye kaldırılan yetkilinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

