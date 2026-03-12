Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano! Tur ihtimali zora girdi
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu konuk etti. Temsilcimiz rakibine 3-1 mağlup olarak turu geçme ihtimalini zora soktu.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımını konuk etti. Mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrılan temsilcimiz rövanş öncesi tur şansını zora soktu.
Rayo Vallecano'ya Samsunspor karşısında galibiyeti getiren golleri 15, 78'de Alemao ve 40'ta Garcia kaydetti. Temsilcimizin tek golü ise 21'. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi.
Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart'ta Rayo Vallecano'nun ev sahipliğinde Vallecas Stadyumu'nda oynanacak. Samsunspor zorlu deplasmanda turu lehine çevirmek için mücadele edecek.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlayan Samsunspor, Fenerbahçe maçının ilk 11 ile sahaya çıktı.
Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'de son oynanan Fenerbahçe müsabakasının kadrosunu korudu.
Samsunspor, Rayo Vallecano maçına Okan Kocuk, Yunus Emre Çitf, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse ve Mouandilmadji ilk 11'i ile çıktı.
Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, Efe Berat Törüz, Emre Kılınç, Zeki Yavru, Ndiaye, Enes Albak, Borevkovic, Atoen, Soner Gönül ve Tanguy Coulibaly ise görev bekledi.
SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK
Sakatlığı devam eden Afonso Sousa, Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin Rayo Vallecano karşısında forma giyemedi.
UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.
Öte yandan kırmızı-beyazlı takımda 3 aydır sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly ilk 18 içinde görev bekledi.
SAMSUNSPOR TARAFTARI, MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Kırmızı-beyazlı yaklaşık 21 bin taraftarlar müsabakayı tribünden takip etti.
Rayo Vallecanolu taraftarlar ise misafir takım tribünlerini kısmen doldurdu.
Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı izlemek için tribünde yerini aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Celil Yüksel'in kullandığı serbest atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Batalla kale çizgisi üzerinde kontrol etti.
15. dakikada Rayo Vallecano öne geçti. Palazon'un ceza sahası içine pasında topla buluşan Alemao'nun yerden vuruşunda kaleci Okan Kocuk'un ayaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
21. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ceza sahasına ortasında defanstan seken top Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.
40. dakikada misafir takım 2-1 üstünlüğü yakaladı. Palazon'un defansın arkasına pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Garcia, sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Rayo Vallecano'nun 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
62. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahasında Holse'nin kafa vuruşunda kaleci Batalla'dan dönen top Makoumbou'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda kaleci Batalla meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.
72. dakikada Lopez'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleci Okan Kocuk'a çarpan top oyun alanına geri döndü.
78. dakikada Rayo Vallecano farkı 2'ye çıkardı. Alemao, iki defans oyuncusundan sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
Karşılaşmayı Rayo Vallecano 3-1 kazandı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Marian Barbu, Mircea Mihail Grigoriu, Adrian Vornicu (Romanya)
Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Dk. 64 Coulibaly), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 64 Emre Kılınç), Ntcham, Mendes (Dk. 64 Zeki Yavru), Holse, Mouandilmadji (Dk. 82 Ndiaye)
Rayo Vallecano: Batalla, Pep Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Ciss (Dk. 87 Gumbau), Lopez (Dk. 75 Diaz), Palazon (Dk. 75 Valentin), Garcia (Dk. 83 Espino), Akhomach (Dk. 75 De Frutos), Alemao
Goller: Dk. 21 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk.15 ve 78 Alemao, Dk. 40 Garcia (Rayo Vallecano)
Sarı kartlar: Dk. 16 Holse, Dk. 38 Celil Yüksel, Dk. 46 Ntcham, Dk. 63 Mendes (Samsunspor), Dk. 57 Felipe, Dk. 74 Akhomach (Rayo Vallecano)