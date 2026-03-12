  • İSTANBUL
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Göç yolunun gözde durağı! Milleyha Sulak Alanı kuşlarla doldu
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Göç yolunun gözde durağı! Milleyha Sulak Alanı kuşlarla doldu

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı baharın gelişiyle göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi.

#1
Foto - Göç yolunun gözde durağı! Milleyha Sulak Alanı kuşlarla doldu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Sulak Alanı, göç mevsiminin başlamasıyla birlikte kuşların hareketlendiği önemli duraklardan biri haline geldi.

#2
Foto - Göç yolunun gözde durağı! Milleyha Sulak Alanı kuşlarla doldu

Türkiye’nin önemli göç rotalarından biri olan sulak alan, Mart ayının ilk günlerinden itibaren martı, sakarmeke ve balıkçıl gibi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

#3
Foto - Göç yolunun gözde durağı! Milleyha Sulak Alanı kuşlarla doldu

Asi Nehri’nin Akdeniz ile buluştuğu bölgede yer alan bölge, göç yolundaki kuşlar için kritik bir durak noktası olarak öne çıkıyor.

#4
Foto - Göç yolunun gözde durağı! Milleyha Sulak Alanı kuşlarla doldu

300’den fazla kuş türünün gözlemlendiği Milleyha Sulak Alanı, doğaseverler ve kuş gözlemcileri için önemli alanlar arasında yer alıyor.

#5
Foto - Göç yolunun gözde durağı! Milleyha Sulak Alanı kuşlarla doldu

#6
Foto - Göç yolunun gözde durağı! Milleyha Sulak Alanı kuşlarla doldu

