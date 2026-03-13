O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"

  • İSTANBUL
Yemen’deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları karşısında Tahran’ın yanında olduklarını açıkladı. Husi, savaşın gidişatına göre her senaryoya hazırlıklı olduklarını söyledi.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın yanında yer aldıklarını belirterek, bu savaşta yaşanacak tüm gelişmelere hazırlıklı olduklarını söyledi.

Abdulmelik el-Husi, Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalına, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta beri İran’a yönelik sürdürdüğü saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran halkının yanında yer aldıklarının altını çizen Husi, "Bu savaşta yaşanacak tüm gelişmelere de hazırlıklı olduğumuzu teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Husi, "İran'a yönelik saldırıların başladığı günden beri bunun, İslam'a ve Müslümanlara açılmış bir savaş olduğunu söylüyoruz. Baştan beri ABD-İsrail'in saldırılarıyla tüm bölgemizi hedef aldıklarını belirtiyoruz." dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a açıkları savaşta başarılı olmaları halinde bunu, tüm bölge halklarına bir baskı aracı olarak kullanacaklarını söyleyen Husi, kendilerinin İran'ın yanında durduklarını ifade etti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

