  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB duruşmasında itirafçı rüşvet çarkını tek tek anlattı: Parayı yukarıdan istiyorlar Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor İHH öncülüğünde anlamlı toplantı: Enerjimizi mezhep kavgalarıyla tüketmeyelim! 7 bin vatandaşını Orta Doğu’dan çıkardı Bakanlık tarih verdi: Plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak CHP’li Belediyenin dağıttığı kavurmadan yarış atı çipi çıktı: Atları kesip vatandaşa yedirmişler Merkez bankası faiz kararını açıkladı Azerbaycan Aksakallılarından kardeşlik mesajı… Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine göz dikenler var! ABD Senatosunda karşı ses Trump'ın dansözlüğünün onlar da farkında Hürmüz Boğazı kapandı, Fransa'nın kasası boşaldı! Macron, köşeye sıkıştı
Gündem Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı
Gündem

Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılında milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin ortak değerlerinin, ortak geçmiş ve gelecek tasavvurunun en veciz nişanesi olan, milli mutabakat metnimiz olarak gördüğümüz İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105'inci yıl dönümünde, bu nadide hediyeyi bizlere armağan eden büyük mütefekkir, münevver ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad ediyorum. İstiklalimizin olduğu kadar istikbalimizin de tapu senedi olan İstiklal Marşı'mızı kabul eden Meclis'imizin muhterem üyelerini de rahmetle ve minnetle anıyorum."

 

Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere bin yıldır cennet vatanı mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlere, tüm gazilere Cenabı Allah'tan rahmet niyaz eden Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, AK Parti Genel Başkanı olarak, hepsinden öte bu aziz ve asil milletin bir evladı olarak İstiklal Marşı'mıza da istiklalimize de son nefesimize kadar sahip çıkacağımızı, bunları korumak için gerektiğinde göğsümüzü siper edeceğimizi bugün bir kez daha ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Siyonist Şebekeye "Hodri Meydan": Türkiye’ye el uzatanın eli dil uzatanın dili yanar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Siyonist Şebekeye "Hodri Meydan": Türkiye’ye el uzatanın eli dil uzatanın dili yanar!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Siyonist Şebekeye "Hodri Meydan": Türkiye’ye el uzatanın eli dil uzatanın dili yanar!

Başkan Erdoğan, Guterresi kabul etti
Başkan Erdoğan, Guterresi kabul etti

Gündem

Başkan Erdoğan, Guterresi kabul etti

Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest!
Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest!

Gündem

Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest!

Fiyatı 100 TL'yi geçmişti! Başkan Erdoğan el attı
Fiyatı 100 TL'yi geçmişti! Başkan Erdoğan el attı

Ekonomi

Fiyatı 100 TL'yi geçmişti! Başkan Erdoğan el attı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali rıza

Nedir ,mazlumu ölmede öldürmede mana, Hani,ADL'İN katilleri öldürmedi hala, Cani,dipdiri,can vermede masum, Suç başkasınında ,niçin başkası mahkum, Mademki EY ADLİ İLAHİ YAKACAKTIN, YAKSAYDINYA KAFİRLETİ,TUTTUN DA BİZİ YAKTIN.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23