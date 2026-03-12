  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Orgeneral Tokel Nahçıvan’a ziyarette bulundu
Gündem

Orgeneral Tokel Nahçıvan'a ziyarette bulundu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Orgeneral Tokel Nahçıvan’a ziyarette bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel; Iğdır’daki 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Iğdır’dan Nahçıvan’a geçerek, Nahçıvan Ordu Komutanı Tümgeneral Kenan Seyidov ile bir araya geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel; Iğdır’daki 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Metin Tokel daha sonra Nahçıvan’a geçerek Nahçıvan Ordu Komutanı Tümgeneral Kenan Seyidov ile bir araya geldi.

Askeri törenle karşılanan Orgeneral Metin Tokel, ayrıca Nahçıvan Başkonsolosumuz Asip Kaya ve Nahçıvan Cumhurbaşkanı Tam Yetkili Temsilcisi Ceyhun Celilov’u ziyaret etti.

