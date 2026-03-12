  • İSTANBUL
Çocuk parkında skandal görüntü! Lastik yakıp oyun alanını küle çevirdiler
DHA Giriş Tarihi:

Çocuk parkında skandal görüntü! Lastik yakıp oyun alanını küle çevirdiler

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir grup gece saatlerinde çocuk parkında araç lastiği yaktı. Alevler nedeniyle oyun grupları zarar gördü.

Çocuk parkında skandal görüntü! Lastik yakıp oyun alanını küle çevirdiler

Edirne’nin Keşan ilçesinde tepki çeken bir olay yaşandı. Olay, saat 00.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Üçler Sokak'taki Neşeli Park'ta meydana geldi. Parka gelen bir grup, yanlarında getirdikleri araç lastiğini yaktı. Yakılan ateş nedeniyle parktaki oyun grupları zarar görürken, alevler ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şüpheliler kaçarken, ateşin yakıldığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Çocuk parkında skandal görüntü! Lastik yakıp oyun alanını küle çevirdiler

Sokak sakinlerinden Fatma Tüfekçi, bir grup gencin parka gelerek lastik yaktıklarını ve çevreye rahatsızlık verdiklerini belirterek, "Çok dengesiz hareketler yaptılar. Benim evimin hemen yanı. Belediye çit çekecekti ama çekmedi. Tüm çöpler bahçeme geliyor. Bizi çok rahatsız ediyorlar. Ateş yakıyorlar, alkol içiyorlar. Şuraya bir çit örülüp, çevresi korumaya alınmalı. Gece ışıkları da yakılmıyor. Park ama gece kapkaranlık. Mağduruz. Belli saatlerden sonra gelip, parka zarar veriyorlar" dedi.

Çocuk parkında skandal görüntü! Lastik yakıp oyun alanını küle çevirdiler

Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de kamuya ait park ve oyun alanlarına zarar verilmesinin hem hukuki hem de toplumsal açıdan kabul edilemez olduğu belirterek, "Kamu malına zarar veren kişi veya kişiler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Çocuk parkında skandal görüntü! Lastik yakıp oyun alanını küle çevirdiler

Benzer olayların tekrar yaşanmaması için vatandaşlarımızı parkların korunması konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Parkların korunması, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda oyun oynayabilmesi için büyük önem taşımaktadır" denildi.

Hamdi

BU HAİNLİK DEGİL NE DİR BUNLARI YAKALAYIN 1 YIL ÇALIŞMA CEZASI VERİN YOLLARI TEMİZLESİNLER ARTI ZARAR ZİYAN TAHSİL EDİLMELİ
