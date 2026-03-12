  • İSTANBUL
Vicdansızlık kamerada! Yerde yatan köpeği ezip yoluna devam etti
Yaşam

Vicdansızlık kamerada! Yerde yatan köpeği ezip yoluna devam etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Bolu’da bir otomobil sürücüsü yolda yatan köpeğin üzerinden geçerek ezdi. Köpeğin bir süre aracın altında sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu’da tepki çeken bir olay yaşandı. Olay, Bolu Organize Sanayi Sitesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

 

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil yol kenarına yaklaşarak bir süre bekledi. Daha sonra hareket eden otomobil, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Bir süre otomobilin altında sürüklenen köpek, aracın ilerlemesinin ardından bulunduğu yerden koşarak uzaklaştı. Otomobil sürücüsü ise olayın ardından bölgeden ayrıldı.

 

Yaşanan o anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

