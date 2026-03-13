  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda incelemelerini sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Aktaş (Melgosi) köyü kırsalına ikinci kez bir füze parçası düştüğü iddia edildi.

Durumu fark eden köylüler, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda incelemelerini sürdürüyor.

 

Olayla ilgili araştırma devam ederken, bölgede güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

Füze parçasının ne zaman düştüğü bilinmezken, durumun akşam saatlerinde fark edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, güvenlik önlemlerinden dolayı bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor.

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin inceleme başlattığı kaydedildi.

DOĞRU HABER

1
Yorumlar

ata

amerikalılar... aloot....

gerçeğini merak ediyoruz

israile giderken yarı yolda kalan füzeler mi bunlar?
