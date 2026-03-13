Adıyaman'a füze düştü!
Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda incelemelerini sürdürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Aktaş (Melgosi) köyü kırsalına ikinci kez bir füze parçası düştüğü iddia edildi.
Durumu fark eden köylüler, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.
Olayla ilgili araştırma devam ederken, bölgede güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.
Füze parçasının ne zaman düştüğü bilinmezken, durumun akşam saatlerinde fark edildiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri, güvenlik önlemlerinden dolayı bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor.
Olayla ilgili güvenlik güçlerinin inceleme başlattığı kaydedildi.
