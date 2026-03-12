Yunanistan'dan flaş İran kararı! Doğrudan Azerbaycan etkilendi
Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'ın, güvenlik gerekçesiyle Tahran Büyükelçiliğini Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye taşıyacağı kaydedildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, diplomasi muhabirlerine yönelik düzenlenen bilgi toplantısında, Yunanistan'ın Tahran Büyükelçiliği için planlanan değişikliği açıkladı.
Zohiu, şu ifadeleri kullandı:
"(Bölgedeki) Durumun kötüleşmesini göz önünde bulundurarak ve güvenlik şartlarını değerlendirerek, Tahran'daki Büyükelçiliğimizin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye taşınmasına karar verildi."