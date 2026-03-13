İran'dan "enerji savaşı" tehdidi: Tüm bölgeyi ateşe veririz!

Körfez’de "şalter" tartışmaları yerini "topyekûn imha" tehditlerine bıraktı. İran devlet televizyonuna konuşan Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail’in İran limanlarını veya enerji tesislerini hedef alması durumunda bölgedeki tüm enerji trafiğini durduracaklarını açıkladı.

"BATI'NIN TÜM ÇIKARLARINI YOK EDERİZ"

Zülfikari, saldırgan hükümetleri ve onlara destek veren bölge ülkelerini uyararak, olası bir saldırıda sadece savunma yapmayacaklarını belirtti. İranlı sözcü, "Böyle bir durumda, ABD ve Batılı müttefiklerinin büyük çıkarları bulunan bölgedeki tüm petrol ve doğalgaz altyapısı ateşe verilip yok edilecektir" diyerek enerji hatlarını birer barut fıçısına benzetmedi.

EZİCİ VE YIKICI KARŞILIK

Trump’ın "İran'ı 25 yıl karanlığa gömeriz" sözlerine atıfta bulunan Tahran yönetimi, misillemenin "ezici" olacağının altını çizdi. Uzmanlar, İran’ın bu açıklamayla sadece kendi enerji hatlarını değil; Katar, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki Batı menşeli enerji tesislerini de açık hedef haline getirdiğini vurguluyor.