  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aynı yalanlar farklı taktikler! Süleyman Soylu’dan İngiliz Özgür’e cevap İran'ın yeni lideri Hamaney'den ilk mesaj: Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik Türkiye'den Balistik Füze Savunma Sistemi açıklaması: Tek bir ülkeye ait değil İsrail'e rahat yok! Tel Aviv'de hareketli saatler ABD için özgürlük sadece heykel ‘Sizde azcık ahlak olsa..’ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni yerin dibine soktu İmamoğlu suç örgütü davasında gerginlik! Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi BM, İran’daki insani trajediyi dünyaya duyurdu! Orta Doğu’da yeni bir göç dalgası başladı Enerji tasarrufu çağrısı: Araba kullanmayın, gereksiz tüketmeyin İBB duruşmasında itirafçı rüşvet çarkını tek tek anlattı: Parayı yukarıdan istiyorlar
Dünya İran'dan "enerji savaşı" tehdidi: Tüm bölgeyi ateşe veririz!
Dünya

İran'dan "enerji savaşı" tehdidi: Tüm bölgeyi ateşe veririz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran'dan "enerji savaşı" tehdidi: Tüm bölgeyi ateşe veririz!

Trump'ın altyapı tehditlerine İran’dan sert yanıt geldi. Albay İbrahim Zülfikari, enerji tesislerine yapılacak en ufak saldırıda bölgedeki tüm petrol ve doğalgaz yataklarını ateşe vereceklerini duyurdu.

Körfez’de "şalter" tartışmaları yerini "topyekûn imha" tehditlerine bıraktı. İran devlet televizyonuna konuşan Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail’in İran limanlarını veya enerji tesislerini hedef alması durumunda bölgedeki tüm enerji trafiğini durduracaklarını açıkladı.

"BATI'NIN TÜM ÇIKARLARINI YOK EDERİZ"

Zülfikari, saldırgan hükümetleri ve onlara destek veren bölge ülkelerini uyararak, olası bir saldırıda sadece savunma yapmayacaklarını belirtti. İranlı sözcü, "Böyle bir durumda, ABD ve Batılı müttefiklerinin büyük çıkarları bulunan bölgedeki tüm petrol ve doğalgaz altyapısı ateşe verilip yok edilecektir" diyerek enerji hatlarını birer barut fıçısına benzetmedi.

EZİCİ VE YIKICI KARŞILIK

Trump’ın "İran'ı 25 yıl karanlığa gömeriz" sözlerine atıfta bulunan Tahran yönetimi, misillemenin "ezici" olacağının altını çizdi. Uzmanlar, İran’ın bu açıklamayla sadece kendi enerji hatlarını değil; Katar, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki Batı menşeli enerji tesislerini de açık hedef haline getirdiğini vurguluyor.

Bu görüntü savaşın seyrini değiştirir! ABD İran uçaklarını imha etti
Bu görüntü savaşın seyrini değiştirir! ABD İran uçaklarını imha etti

Dünya

Bu görüntü savaşın seyrini değiştirir! ABD İran uçaklarını imha etti

İran Hava Uzay kuvvetleri komutanı İsmail Dehkan ailesiyle birlikte öldürüldü
İran Hava Uzay kuvvetleri komutanı İsmail Dehkan ailesiyle birlikte öldürüldü

Dünya

İran Hava Uzay kuvvetleri komutanı İsmail Dehkan ailesiyle birlikte öldürüldü

Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor

BM, İran’daki insani trajediyi dünyaya duyurdu! Orta Doğu’da yeni bir göç dalgası başladı
BM, İran’daki insani trajediyi dünyaya duyurdu! Orta Doğu’da yeni bir göç dalgası başladı

Dünya

BM, İran’daki insani trajediyi dünyaya duyurdu! Orta Doğu’da yeni bir göç dalgası başladı

İran'ın yeni lideri Hamaney'den ilk mesaj: Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik
İran'ın yeni lideri Hamaney'den ilk mesaj: Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik

Gündem

İran'ın yeni lideri Hamaney'den ilk mesaj: Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik

İran’dan Trump’a sert mesaj! "Bu ağır yanlışın bedelini ödeyeceksiniz"
İran’dan Trump’a sert mesaj! “Bu ağır yanlışın bedelini ödeyeceksiniz”

Dünya

İran’dan Trump’a sert mesaj! “Bu ağır yanlışın bedelini ödeyeceksiniz”

Yunanistan'dan flaş İran kararı! Doğrudan Azerbaycan etkilendi
Yunanistan'dan flaş İran kararı! Doğrudan Azerbaycan etkilendi

Dünya

Yunanistan'dan flaş İran kararı! Doğrudan Azerbaycan etkilendi

Beyaz Saray'dan yalanlama: "ABD'ye yönelik bir İran tehdidi yok"
Beyaz Saray'dan yalanlama: "ABD'ye yönelik bir İran tehdidi yok"

Dünya

Beyaz Saray'dan yalanlama: "ABD'ye yönelik bir İran tehdidi yok"

O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"
O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"

Dünya

O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet emin temel

Iran islam cumhuriyet oni destekliyoruz. 175 kiz çocugununHiristiyan Amerika öldürdü. Siz hàlá hiristiyan Lara saygımì duyuyorsunuz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23