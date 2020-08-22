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Dünya ABD'nin S-400 tehdidi sonrası uzman isimden flaş çıkış: Kendine zarar verir
Dünya

ABD'nin S-400 tehdidi sonrası uzman isimden flaş çıkış: Kendine zarar verir

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clarke Cooper, ABD'nin Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması konusundaki endişelerini bir kez daha dile getirdi. Cooper, Hindistan'ın Rus menşeili silahlar almasının "Batı ile savunma işbirliğini engelleyebileceği" tehdidinde bulundu. Hindistan Savunma Bakanlığı'nın eski danışmanlarından Amit Cowshish ise, ABD'nin S-400 yaptırımlarının yine ABD'ye zarar vereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 21:26:00 - 2020-08-22 21:36:40
ABD'nin S-400 tehdidi sonrası uzman isimden flaş çıkış: Kendine zarar verir

ABD özgür ülkelerin kararlarını kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek için "yaptırım" silahını kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Rusya'dan 33 adet MiG-29 ve Su-30 MKI tiplerinde savaş uçakları alan Hindistan'ın bu hamlesi ABD'yi adeta çıldırtmıştı.

ABD'den Hindistan'a yaptırım tehdidi 

Türkiye gibi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alan Hindistan, ABD'nin yaptırım tehdidiyle karşılaşmıştı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Hindistan Savunma Bakanlığı'nın eski danışmanlarından Amit Cowshish, Hindistan'ın ABD için en büyük pazarlardan biri olduğunu belirterek Hindistan'a yaptırım uygulanmasının ABD'nin çıkarlarına zarar vereceğini söyledi.

Hindistan ile ABD arasındaki ilişkilerin neredeyse tamamının savunma ticaretine dayandığını belirten Cowshish, "Önemli bir ilerleme kaydettiğimiz başka bir alan yok" dedi.

İki ülke arasındaki silah ticaretinin artık bir "baskı" halini aldığını aktaran Cowshish, Hindistan'ın en büyük ikinci silah tedarikçisi konumunda bulunan ABD'nin yaptırım tehditlerine devam etmesi halinde ilişkilerin gerileceğini söyledi.

Yaptırım uygulaması durumunda ise Hindistan'ın artık ABD'den silah almayacağını kaydeden Cowshish, ABD'nin büyük bir pazarı kaybederek kendi ayağına sıkacağını belirtti.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz yıl Hindistan Rusya'dan 5 adet S-400 hava savunma sistemi aldığını duyurmasının ardından ABD Hindistan'ı CAATSA (Yaptırım Yoluyla Amerikan Düşmanlarına Karşı Mücadele Yasası) yaptırımlarıyla tehdit etti. ABD Hindistan'dan S-400'ler yerine Amerikan yapımı hava savunma sistemleri alması istemişti.

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Yorumlar

Dürüst

ABD kendine zarar veriyor. ABD kendini bitiriyor,
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Mikail okuroğlu

BİİZNİLLAH RABBİMİZ YARDIMCIMIZ OLSUN INŞAALLAH AMİNN sömürü vanpirlik düzeniniz sona erecektir inşaallah Belanızı bulun....
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