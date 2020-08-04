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Aktüel

ABD'nin Portland kentinde polis ırkçılık karşıtı protestoları "yasa dışı" ilan etti

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:32:48 -
ABD'nin Portland kentinde polis ırkçılık karşıtı protestoları "yasa dışı" ilan etti

ANKARA (AA) - ABD'nin Oregon eyaletinde bağlı Portland kentinde siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından süregelen ırkçılık karşıtı protestolara müdahale eden polis, gösterilerin "yasa dışı toplanma" kapsamında sayılacağını bildirdi.

Portland Emniyet Bürosundan yapılan açıklamada, hafta sonunda düzenlenen gösterilerde, il polis merkezi ile Multnomah ilçesi şerif ofisine yürümek isteyen bazı protestocu grupların kendilerini engellemek isteyen polislere cam şişeler fırlattığı, bir polis memurunun başından yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından protestonun "yasa dışı" ilan edildiğini duyuran polis, göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştı.

Olaylarda iki protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Portland'daki kitlesel protestolar nedeniyle kente federal güvenlik güçleri sevk etmişti.

Federal güvenlik güçlerinin kimlik ibraz etmeden göstericileri sivil araçlarla gözaltına alması, ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.

Gerginliğin hala devam ettiği kentte, geçen haftadan beri federal güvenlik güçleri ile protestocular arasında süren çatışmalarda, polis protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullanmış, olaylarda 28 kişi "polise saldırma, kundakçılık ve mülkiyete zarar verme" gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Federal güvenlik güçleri hakkında süren tartışmalar üzerine geçen hafta, ABD Adalet Bakanlığı Bağımsız Denetleme Kurumunun, Portland ve başkent Washington DC'deki güç kullanımı konusunda soruşturma kararı aldığı bildirilmişti.

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