ABD’nin PKK raporu şaşırttı

TAHSİN HAN

Amerika, Türkiye’nin tüm itirazlarına rağmen çıkarları için açıkça desteklediği PKK/YPG terör örgütünü bir defa daha dini özgürlükler ve insan hakları konusunda eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yıllık Dini Özgürlükler raporunda PKK’nın Irak ve Suriye’de çocukları kaçırıp zorla silah altına aldığı belirtildi.

2022 yılında yaşanan ihlallerin belirtildiği Dini Özgürlükler Raporu’nda, maşası PKK’yı eleştiren ve belgelerle dini özgürlüklere saygı duymadığını belirten Amerika’nın benzer raporları daha önceki yıllarda da yayınlamasına rağmen örgüte karşı herhangi bir yaptırım uygulamaması da dikkat çekmişti.

Son raporda, geçen yıl Irak’ta din özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların yaygın olarak devam ettiği belirtilirken, silahlı grupların (PKK ve Haşdi Şabi) karıştığı mezhepsel çatışmaların Irak’ın her yerinde devam ettiği belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Azınlıklara karşı şiddet

Dini liderler ve STK’ların açıklamalarına atıfta bulunan raporda, “Irak güvenlik güçleri diğer azınlık topluluklarının üyelerine karşı şiddet ve yıldırma uyguladı” denildi.

Topluluklara yönelik ihlallere değinilen raporda, “Önceki yıllarda olduğu gibi, Irak Federal Polisi, Ulusal Güvenlik Servisi ve Haşdi Şabi (İranlı milis grup) de dahil olmak üzere hükümet güçlerinin, tutuklama ve yargılama öncesi gözaltı sırasında bireylere - özellikle Sünni Araplara - taciz ve işkence yaptığına dair güvenilir raporlar var. Yerel ve uluslararası STK’lar, Ezidilerin ve Hristiyanların, PKK ve devlet destekli Haşdi Şabi üyelerinin sürekli sözlü ve fiziksel tacizine maruz kaldığını bildirdi” denildi.

Raporda, ABD tarafından kağıt üzerinde terör örgütü olarak tanımlanan PKK’nın Şengal’de yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü engellemeye devam ettiği belirtildi.

PKK, çocuk kaçırıyor

Raporda, “Şengal’deki Ezidi topluluğu, DEAŞ’ın 2015’te yenilmesinden bu yana PKK’nin yüzlerce Ezidi çocuğu zorla kaçırıp askere aldığını ve ideolojik ‘beyin yıkamaya’ tabi tutuğunu bildirdi” denildi. PKK/YPG’nin Irak gibi Suriye’nin kuzeyinde de çocukları zorla kaçırıp savaştırdığı raporlanırken, bu suçların da 2018 yılından beri devam etti belirtildi. Suriye’de de PKK yönetimindeki bölgelerde dini özgürlüklerin hiçe sayıldığı belirtilirken Müslüman ve Hristiyan kişilerin ayrımcılığa uğradığı ve baskı ve şiddet gördüğü ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği de 11 Temmuz 2022’de yayınladığı “2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar” raporunda, terör örgütü PKK/YPG’nin 2021’de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı. Raporda, terör örgütü PKK/YPG’nin kolu olan “İç Asayiş Güçleri”nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığının, sözde “Afrin Kurtuluş Güçleri”nin de 2021’de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.