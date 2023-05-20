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Dünya ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
Dünya

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

Yeniakit Publisher
2023-05-20 10:03:00 -
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 11 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 11 azalarak 575’e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 1 azaldı.

Perşembe gününü 75,86 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,58 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 71,55 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 71,86 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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