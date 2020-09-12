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Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 09:21:31 -
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

İSTANBUL (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta bir adet azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 azalarak 180'e geriledi.

Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda toplam 553 adet azalmış oldu.

Perşembe gününü 40,06 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 39,80 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 37,38 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 37,30 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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