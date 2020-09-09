  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'nin Lübnanlı eski bakanlara yönelik yaptırımlarına Hizbullah'tan tepki
Aktüel

ABD'nin Lübnanlı eski bakanlara yönelik yaptırımlarına Hizbullah'tan tepki

Yeniakit Publisher
2020-09-09 23:28:19 -
ABD'nin Lübnanlı eski bakanlara yönelik yaptırımlarına Hizbullah'tan tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan Hizbullahı, kendisine destek verdikleri gerekçesiyle eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus'un ABD yaptırımlarına maruz kalmasına tepki gösterdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnanlı eski iki bakan ve ABD yönetimin suçlamalarına maruz kalan herkesin yaptırımlarla gurur duyacağı" ifade edildi.

Washington'un aslında kimseyi terör listesine alma hakkına sahip olmadığı savunulan açıklamada, "ABD yönetimi terörist bir makamdır, dünyanın her tarafına yıkım götürüyor. O yönetim, bölgemizde tekfirci ve siyonist terörün en büyük hamisidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin Lübnan'a yönelik yaptırım politikalarının hedeflerine ulaşmadığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, eski bakanlara yönelik Washington'un yaptırımları konusunda Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe'ye, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği ile iletişime geçmesi talimatı verdi.

Lübnanlı Şii Emel Hareketi ve Hristiyan Marada Partisi de mensupları eski bakanların yaptırım listesine alınmasına tepki göstermişti.

- ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırımları

Washington dün Lübnanlı eski bakanlar Finyanus ve Halil'i, "terör örgütü" kabul ettiği Hizbullah'a siyasi ve ekonomik destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklediğini duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 9 Temmuz'da da Lübnan parlamentosundaki 2 Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiği açıklamıştı.

ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye-Azerbaycan anlaşması sonrası Rusya'da SİHA paniği
Gündem

Türkiye-Azerbaycan anlaşması sonrası Rusya'da SİHA paniği

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Şube Müdürü Dr. Cavid Veliyev, Azerbaycan'ın Türkiye'den SİHA alması durumunda Ermenistan'a..
İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı
Dünya

İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı

İsrail menşeli bir araştırma şirketi, Türkiye'nin üç cepheden Mısır'ı kuşatmaya çalıştığını öne sürdü.
Dehşet verici! Koronaya yakalanan hastanın röntgen görüntüsü ağızları açık bıraktı
Korona Virüs

Dehşet verici! Koronaya yakalanan hastanın röntgen görüntüsü ağızları açık bıraktı

Dr. Alper Eker, korona virüs hastalığına yakalanan kişilerin ciğerlerinde oluşan dehşet veren tahribi bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı