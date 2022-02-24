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Dünya ABD'nin hedefinde Putin var
Dünya

ABD'nin hedefinde Putin var

Senatör Sherrod Brown'u kaynak gösteren Bloomberg muhabiri, Rusya lideri Putin'e kişisel olarak yaptırım uygulanacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 21:39:00 -
ABD'nin hedefinde Putin var

ABD lideri Joe Biden, Ocak ayının sonlarında Ukrayna işgaline girişmesi durumunda Rus mevkidaşı Putin'e şahsi yaptırım uygulanabileceğini söylemişti.

ABD yabancı liderleri doğrudan hedef alan yaptırımları nadiren uyguluyor. Suriye'den Beşar Esad, Venezuela'dan Nicolas Maduro ve Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'ye Washington kişisel yaptırım uygulamıştı.

Kremlin ise, aynı gün verdiği yanıtta Biden'ın tehdidine tepki göstermiş ve böylesi bir adımın 'yıkıcı' olacağını duyurmuştu. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Siyasi olarak bu, acı verici değil, yıkıcı" demişti.

Kremlin daha önce yaptığı açıklamalarda ABD'nin kişisel olarak Putin'i hedef alan herhangi bir yaptırımının bir kırmızı çizginin aşılması anlamına geldiğini ve bunun ikili ilişkilerin kopmasıyla sonuçlanabileceğini ifade etmişti.

ABD yabancı liderleri doğrudan hedef alan yaptırımları nadiren uyguluyor. Suriye'den Beşar Esad, Venezuela'dan Nicolas Maduro ve Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'ye Washington kişisel yaptırım uygulamıştı.

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