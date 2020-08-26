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Dünya ABD'nin hamlesi BMGK'dan geri döndü!
Dünya

ABD'nin hamlesi BMGK'dan geri döndü!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika’nın gündeme getirdiği İran’a yönelik uluslararası yaptırımların yeniden devreye sokulması girişimine Konsey’in 15 üyesinin destek vermediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 21:41:00 -
ABD'nin hamlesi BMGK'dan geri döndü!

ABD'nin İran’a yönelik uluslararası yaptırımların yeniden devreye sokulması girişimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) döndü. ABD'nin 'İran' talebine 15 üye ülkenin destek vermediği duyuruldu.

BMGK Başkanı Dian Triansyah Djani, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımların geri getirilmesi için yaptığı başvuruya Konsey'den olumsuz bir cevap geldiğini açıkladı. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen hafta New York’a giderek, İran’ın 2015’deki nükleer anlaşmaya yönelik önemli ihlallerde bulunduğu gerekçesiyle BM yaptırımlarının yeniden devreye sokulmasını talep etmişti.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen hafta New York’a giderek, İran’ın 2015’deki nükleer anlaşmaya yönelik önemli ihlallerde bulunduğu gerekçesiyle BM yaptırımlarının yeniden devreye sokulmasını talep etmişti.

“Snapback” yani “geri getirme” mekanizması, süresi dolmak üzere olan yaptırımların yeniden aktif hale getirilmesini öngörüyor.

Öte yandan BMGK üyesi diğer ülkeler, ABD’nin nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (JCPOA) 2018 yılı Mayıs ayında çekildiği için bu süreci başlatma hakkı olmadığını savunuyor. ABD, Konsey üyesi ülke olarak yaptırımları geri getirme mekanizmasını devreye sokabileceği görüşünü savunuyor.

 

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