ABD'nin drone avcısı silahı için tarih açıklandı.

ABD Silahlı Kuvvetleri modern İHA'larla mücadele edebilmek için yeni çalışmalar yapıyor. ABD ordusunun askeri üslerine yaklaşabilecek drone tehditlerine karşı geliştirilen yeni bir mikrodalga silahına ait saha testlerinin, 2024 yılı gibi erken bir sürede yapılabileceği yetkililer tarafından belirtiliyor.

C4ISR NET tarafından yapılan habere göre THOR olarak anılan silah sistemi askeri üsleri birden fazla tehdide karşı aynı anda koruma sağlayabiliyor. Bu ayın başında silah sistemini gözlemlemiş olan bir Amerikan yetkili, açıklamalarında lazer silah sistemleri ile tek seferde tek bir hedef etkisiz hale getirilebilirken yüksek enerjili mikrodalgaların grupları ve sürüleri etkisiz hale getirebildiğini, bu yüzden aynı anda iki teknolojinin bir birleşimini kullandıklarını açıkladı.

THOR sisteminin 2024 yılında saha testlerine başlanılabilecek olsa da 2026 yılına kadar sistemin faal hale getirilemeyeceği belirtiliyor.

Hem mikrodalga hem lazer sistemlerini kullanacak olan THOR’un üretilebilmesi için laboratuvar 15 milyon dolar harcadı.