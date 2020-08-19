ABD'nin California eyaletinde orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), California eyaletinde yaklaşık 2 hafta önce başlayan orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Günlerdir kontrol altına alınamayan ve söndürülemeyen yangın nedeniyle eyalette olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı.

6 bin ev tehdit altında

Yangınla mücadele eyalet geneline yayılırken, kontrol altına alınamayan yangınlara karşı komşu eyaletlerden de yardım istendi. Yangınlara karşı federal ve yerel kolluk kuvvetlerinin tehlikeli sıcak hava koşulları altında mücadele verdiği belirtilirken, yangınlar nedeniyle çok sayıda binanın kullanılamaz hale geldiği ve 6 bine yakın evin de tehdit altında olduğu bildirildi.

Yangınlar komşu eyalete de sıçradı

Öte yandan kontrol altına alınması ve söndürülmesi için yoğun çaba sarf edilen yangının komşu eyalet olan Nevada'nın dağlık bölgelerine de sıçradığı bildirildi. Bölgede 4 evi tahrip eden yangın nedeniyle Grass Valley ve Nevada City bölgesinde 15 bine yakın insanın tahliye emrinin verildiği aktarıldı.

Bin 500 personel mücadele veriyor

California eyaletinde günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yaklaşık bin 500 itfaiye personeli, 6 yangın söndürme uçağı, 12 tam donanımlı yangın helikopteri ve 150’ye yakın itfaiye aracının görev yaptığı açıklandı.